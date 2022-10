Das große Drogengeschäft läuft aus dem Ruder und endet vor Gericht

Plus Drei junge Männer wollen ein Kilo Marihuana im südlichen Landkreis Augsburg verkaufen. Doch statt Geld gibt es nur wertloses Papier. Und eine Drohung.

Es sollte der große Deal werden: Drei junge Männer wollten auf einem Parkplatz in Wehringen ein Kilogramm Marihuana verkaufen. Doch dann lief das erhoffte Geschäft aus dem Ruder. Nach den Ermittlungen der Polizei hatten sich die drei jungen Männer aus dem südlichen Landkreis im September 2020 am frühen Abend mit drei Käufern getroffen. Das Geschäft war von einem Vermittler eingefädelt worden. Ein Kilogramm Marihuana sollte für 8250 Euro den Besitzer wechseln. Nachdem die Betäubungsmittel bei dem heimlichen Treffen übergeben worden und die Käufer verschwunden waren, stellten die 18, 19 und 22 Jahre alten Männer fest: Sie waren hinters Licht geführt worden.