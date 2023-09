Das ist das Foto des Monats im Augsburger Land

Monatlich findet ein Leserbild-Wettbewerb aller Einsendungen aus dem Augsburger Land statt. Für den August gewinnt ein tolles Foto aus Zusmarshausen.

Karin Branner hat die Abstimmung des laufenden Leserbilder-Wettbewerbs für den August gewonnen. Ihr Bild mit vielen zarten Farbtönen erhielt die meisten Stimmen. Karin Branner hatte in Zusmarshausen die Morgenstimmung festgehalten.

Karin Branner hat in Zusmarshausen die Morgenstimmung festgehalten. Sie verwendet eine Kamera Canon R5. Foto: Karin Branner

Wer beim Wettbewerb zum Foto des Monats mitmachen will

Wer am Wettbewerb teilnehmen will: Die Redaktion sucht aktuelle Bilder aus dem Augsburger Land. Das Motiv samt kurzer Beschreibung und Anschrift am besten an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de schicken. Zum Monatsende trifft eine Jury der Redaktion eine Vorauswahl, über die dann alle Leser im Internet abstimmen können. (AZ)