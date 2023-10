Diese Familie hat den gruseligsten Garten im ganzen Landkreis Augsburg

Plus In einem versteckten Garten im Augsburger Land erwachen vor Halloween die Gespenster zum Leben. Sabrina und Jan Grigo sind die Betreiber des Spukgartens.

Wenn zu den kalten Oktober-Abendstunden die Sonne versinkt, erwachen in einem Garten im Augsburger Land Geister und Gespenster. Lautlos kriecht ein unheimlicher Bodennebel über das Gras, dann beginnen drei flackernde Kürbisköpfe ihre Augen aufzuschlagen und ihre Gesichter zu bewegen.

Im fahlen Rotschimmer zeichnen sich zwei gruselige Knochenhände ab, die sich zwischen uralten Grabsteinen aus der Erde wühlen, während nebenan ein gefährlich flackernder Hexenkessel zu brodeln beginnt und eine geisterhafte Vogelscheuche mit unheimlicher Stimme nichts ahnende Passanten begrüßt. Beobachtet wird dieser Spuk von einer ganzen Armee rabenschwarzer Riesenspinnen, einem Meerjungfrau-Gespenst – und nicht zuletzt vom Skelett eines Piraten, das grinsend in einem Holzfass liegt und sich den Rest der Nacht ununterbrochen den Inhalt einer Flasche Rum „zwischen die Rippen“ gießt.