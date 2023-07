Landkreis Augsburg

18:23 Uhr

Das können Kirche und Gläubige heute vom heiligen Ulrich lernen

Der heilige Ulrich vor dem Hochaltar in der Pfarrkirche in Wittislingen im Landkreis Dillingen.

Plus Gastfreundschaft und Motivation in schweren Zeiten: Pfarrer aus dem Landkreis erzählen, wie der ehemalige Bischof von Augsburg immer noch Vorbild sein kann.

Von Marco Keitel

Er verteidigte Augsburg gegen die Ungarn, unterstützte die Armen und könnte der Erste gewesen sein, der von der katholischen Kirche heiliggesprochen wurde. Der heilige Ulrich hat auch im Landkreis seine Spuren hinterlassen. Seinen Namen tragen etwa Kirchen in Königsbrunn und Ellgau. Sein Tod jährt sich an diesem Dienstag zum 1050. Mal. Vor 1100 Jahren wurde er zum Bischof geweiht. Gibt es heute noch etwas von ihm zu lernen, in einer Zeit, in der so viele Menschen wie noch nie der Kirche den Rücken kehren?

Karl Freihalter ist seit über 40 Jahren für die Gottesdienste im Neusässer Stadtteil Hainhofen verantwortlich. Ulrich zieht sich durch seine Biografie. In der Ulrichspfarrei in Augsburg war er Ministrant. "Ohne diese Gemeinschaftserfahrung wäre ich wahrscheinlich nie Pfarrer geworden." 1966 hat der heute 83-Jährige dort nach dem Studium seinen ersten Gottesdienst, die Primiz, gefeiert. Seine erste Stelle trat er danach im mittelfränkischen Feuchtwangen an - in der, wie könnte es anders sein, Ulrichspfarrei. Auch dort habe er einen guten Zusammenhalt erlebt.

