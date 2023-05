Das passiert mit den vergessenen Dingen unter dem Maibaum

Briefkästen, Mülltonnen, Blumentöpfe und Gartenzwerge: Nicht alles findet den Weg zurück zum Besitzer.

An sich ist das Verziehen in der Freinacht eine nette Tradition. Meist laufen Jugendliche bei anbrechender Dunkelheit durchs Dorf und nehmen heimlich mit, was ihnen in die Finger kommt, legen es am nächsten Maibaum ab und die Besitzer holen es sich am Folgetag wieder zurück. Oft finden sich skurrile Dinge rund um die Maibäume der Region. Heuer war besonders ein altes Segelboot in Schwabegg ein Hingucker.

Doch nicht alle Gegenstände, die verzogen werden, finden auch den Weg zurück zum Besitzer. Manche möchten ihren alten Blumentopf gar nicht zurück haben und andere bemerken schlicht und ergreifend gar nicht, dass ihnen etwas fehlt.

Wann die Polizei ins Spiel kommt

Was dann mit den Gegenständen passiert, weiß Alfred Wiedemann von der Polizeiinspektion Bobingen: "Zunächst lassen wir es liegen, vielleicht wird es ja doch noch abgeholt. Nach einiger Zeit wird völlig Unbrauchbares und Müll entsorgt und die anderen Dinge werden zu Fundgegenständen und wandern ins Fundbüro." Baustellen-Warnbaken oder Dinge, die einer Kommune gehören, verräumen üblicherweise Bauhofmitarbeiter am Folgetag. Mülltonnen können dank eines Aufklebers ebenfalls oft dem Eigentümer zugeordnet werden. Schwieriger wird es bei Anhängern, Autos und Mofas. Hier kommt dann oft die Polizei ins Spiel. "Wir können anhand der Kennzeichen die Halter ermitteln und sie anschreiben", sagt Wiedemann. Der verzogene Baumarktanhänger, dessen Abwesenheit der Besitzer oft wochenlang nicht bemerkt, sei ein Paradebeispiel unterm Maibaum. "Das kommt häufiger vor."

Der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Robert Künzel rät davon ab, Dinge unterm Maibaum einfach mitzunehmen oder wegzuwerfen. "Das wäre eine Fundunterschlagung", sagte er und könne im Ernstfall eine Strafe nach sich ziehen. Der richtige Weg führt letztlich zum nächsten Fundamt, falls sich der Besitzer nicht doch noch findet.