Das perfekte Weihnachtsgeschenk: Kinderbücher für jedes Alter

Ob zum Vorlesen, für Leseanfänger oder Fortgeschrittene: Das sind die aktuellen Kinderbuch-Tipps von Buchhändlern aus dem Landkreis.

Noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für Kinder? Buchhändler aus dem Augsburger Land verraten ihre Tipps. Dabei sind nette Geschichten für das abendliche Zu-Bett-geh-Ritual, für Schulanfänger sowie für ältere Leseratten, sogar Titel für Kinder, die eigentlich gar nicht gerne lesen.

Der Bobinger Buchhändler Marco Di Santo hatte kürzlich zum Thema einen ganzen Fundus an Büchern mit in die Stadtbücherei Königsbrunn gebracht. Den Besuchern der Veranstaltung "Die besten Kinderbücher" gab der Vater von vier Kindern im Alter von drei bis 13 Jahren vielerlei Tipps. Fast alle seiner mitgebrachten Titel sind aus dem Jahr 2023 und von Experten für gut befunden. Doch er gab zu: "Ich als Buchhändler schaffe es meistens nicht, über die Hälfte zu lesen – Bilderbücher schaffe ich meistens", fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu.

Die Kinderbuchempfehlungen der Buchhändler 1 / 20 Zurück Vorwärts Mäusekind, es ist soweit, bald beginnt die Schlafenszeit , Bilderbuch von Sophie Schoenwald und Carola Sieverding, für Kinder von 2 bis 4 Jahren. Erschienen bei Baumhaus, 14,90 Euro.

Schüttel den Weihnachtsbaum , Mitmachbuch von Nico Sternbaum für Kinder von 2 bis 4 Jahren. Erschienen bei cb, 9,99 Euro.

Das Weihnachtswuschel , Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahren. Von Katja Reider und Jennifer Coulmann, erschienen bei Carlsen, 13 Euro.

Ein Hoch auf die Freundschaft , Bilderbuch von Milla Shan für Kinder ab 4 oder 5, erschienen bei Baumhaus, 15 Euro.

Karlchen hilft allen, ob sie wollen, oder nicht , Vorlesebuch für Kinder ab 5 von Lisa-Marie Dickreiter und Andreas Götz, erschienen bei Arena, 18 Euro.

Jims brilliante Weihnachten , Vorlesebuch von Emma Thomphson und Axel Scheffler für Kinder ab 7, erschienen bei Beltz, 17 Euro.

Das Klugscheißerchen , Vorlesebuch von Marc-Uwe Kling für Kinder ab 7, erschienen bei Carlsen, 12 Euro.

Manno! , Kinderbuch von Anke Kuhl, ab 8 oder 9 Jahren, erschienen im Klett-Verlag, 18 Euro.

Billy und der geheimnisvolle Riese von Jamie Oliver, Kinderbuch zum Vorlesen oder Selberlesen ab 8 bis 10 Jahren, erschienen im DK-Verlag, 16,95 Euro.

School of Talents von Silke Schellhammer, Kinderbuchreihe ab 9 Jahren. Erschienen bei Carlsen, 13 Euro.

Moon & Midnight, Kinderbuchreihe von Katy Birchall, für Kinder ab 10 Jahren. Erschienen bei Fischer, 14,90 Euro.

Freedom von Paluten, Kinderbuchreihe für Kinder ab 10, erschienen bei Community Editions, 16 Euro.

Crazy Family - Die Hackebarts räumen ab , Familienabenteuer zum Vor- oder Selbstlesen ab 10 Jahren von Markus Orths. Erschienen bei Loewe, 13,95 Euro.

Die Reise zum Mittelpunkt der Magie , magisches Abenteuerbuch für Kinder ab 10 Jahren von Kathrin Tordasi. Erschienen bei Fischer und Sauerländer, 17 Euro.

Die Seeelenpferde von Ventusia , Kinderbuchreihe ab 10 Jahren von Jennifer Benkau. Erschienen bei Ravensburger, 15,99 Euro.

Das große Buch von allem - unsere Welt erklärt , Wissensbuch von Jack Challoner et al. für Kinder ab 10 oder 11 Jahren, erschienen im DK-Verlag, 29,95 Euro.

The Game von Christian Tielmann, Kinderbuchreihe für Kinder von 10 bis 12 Jahren. Erschienen bei Fischer und Sauerländer, 13 Euro.

Oracle , Jugendbuchthriller von Ursula Poznanski für Kinder ab 13 oder 14 Jahren, erschienen bei Loewe, 22 Euro.

Nico & Will - Reise ins Dunkel , Abenteuerbuch von Rick Riordan und Marc Oshiro, ab 13 oder 14 Jahren. Erschienen bei Carlsen, 18 Euro.

Murtagh - Eine dunkle Bedrohung von Christopher Paolini, Fantasy-Roman für Leser ab 15 Jahren. Erschienen bei cb, 26 Euro.

Für die Allerkleinsten empfiehlt Di Santo "Mäusekind, es ist so weit, bald beginnt die Schlafenszeit": Ein schönes Bilderbuch, das ab zwei bis drei Jahren schon als Einschlafritual jeden Abend vorgelesen werden könne. Für das gleiche Alter eignet sich das Mitmachbuch "Schüttel den Weihnachtsbaum", bei dem auf Doppelseiten Aufgaben wie Schütteln, Schaukeln und Pusten zu erledigen sind. "Wenn Sie das Buch einmal durch haben, müssen Sie meistens von vorn anfangen", prophezeite Di Santo aus eigener Erfahrung.

Freundschaftsgeschichten stehen hoch im Kurs

Für Kinder ab vier oder fünf gedacht ist das Bilderbuch "Ein Hoch auf die Freundschaft". Mit seiner Textlänge und originellen Aufmachung sei es perfekt für einen Vorleseabend. "Eine superschöne Freundschaftsgeschichte zwischen einem Eichhörnchen und einer Schildkröte und eines meiner Highlights. Das Buch holen wir sehr oft raus." Was das quirlige Eichhörnchen sagt, ist in Rot gehalten, die Textpassagen der lethargischen Schildkröte sind blau.

"Karlchen hilft allen, ob sie wollen, oder nicht", hat dem Bobinger Buchhändler zufolge zurecht den Kinderbuchpreis gewonnen. "Es geht um das Mädchen Karla, das immer hilfsbereit ist, obwohl seine Hilfe meistens nicht gefragt ist. Das Buch malt eine reale Familiensituation, in der nicht immer alles eitel Sonnenschein ist." Die aberwitzigen Abenteuer machten die Geschichte zu einem "modernen Michlbuch" – gedacht als Vorlesebuch für Kinder ab fünf oder sechs.

Klare Altersangaben gibt es Di Santo zufolge von den Verlagen mittlerweile nicht mehr. Das sei auch gut so, denn es komme individuell darauf an, wie gut das Kind schon im Lesen sei. "Man sollte nicht zu früh mit dem Vorlesen aufhören", findet der Buchhändler außerdem. Viele Bücher könne man auch noch gut in der ersten oder zweiten Klasse vorlesen. Von einer strikten Einteilung nach Alter oder Leseeignung ist auch der Buchladen in Gersthofen von Marion Mertens, die mit Dagmar Reichel vor Kurzem in Königsbrunn die Buchhandlung "Königsbuch" eröffnet hat, abgekommen. "Wir ordnen die Bücher lieber nach Kategorien wie Gefühl oder Spannung oder der Intention, zum Beispiel Entdecken, ein", erläutert die dortige Mitarbeiterin Sabine Engel-Seemiller.

Sabine Engel-Seemiller vom Buchladen in Gersthofen findet "Manno!" super, eine witzige Schwesterngeschichte in Comicbuch-Aufmachung. Foto: Jana Korczikowski

Auf der Liste ihrer Empfehlungen steht "Manno!" von Anke Kuhl ganz oben. Dabei handelt es sich um einen Comicroman ab acht, neun Jahren. "Manga wächst immer mehr, aber für jüngere Leser gibt es bisher wenig", sagt Engel-Seemiller. "Manno! ist eine total witzige Schwesterngeschichte, vor allem für Mädchen und bei Schwierigkeiten, ans Buch ranzukommen." Bei Jungs und Mädchen ab neun Jahren aufwärts sei gerade die Buchreihe "School of Talents" sehr beliebt: eine Schul- und Freundschaftsgeschichte über ein Internat, dessen Schüler alle fantastische Fähigkeiten haben. Sabine Engel-Seemiller hat noch einen Tipp für lesefaule Buben, die man bei diesem Buch übers Thema fangen könne: "Freedom" von Youtuber Paluten ist eine Reise in die "Mindcraft"-Welt. Für Kinder ab der 4. Klasse und älter.

Tipps für lesefaule Buben und Mädchen

Auch Marco Di Santo beobachtet, dass viele Eltern in den Buchladen kommen und sagen: "Mein Kind möchte nicht lesen." Er entgegne dann nur: "Sie brauchen das richtige Buch." Älteren Mädchen ab zehn Jahren empfiehlt er die Vampirgeschichte "Moon & Midnight", vor allem für technisch interessierte Jungs dagegen ist "The Game" eine gute Idee: "Es geht um Macke, der an einem Spiel, das in Echtzeit aufgeführt wird, teilnimmt – wie die Hunger Games für Kinder. Super spannend." Ab zehn bis zwölf Jahren.

In Königsbrunn hat kürzlich die Buchhandlung "Königsbuch" eröffnet, von links: Pfarrer Ernst Sperber mit den Betreiberinnen Dagmar Reichel und Marion Mertens. Foto: Hermann Schmid

Eine "nette Weihnachtsgeschichte" will Elke Eser von der gleichnamigen Buchhandlung in Meitingen Eltern von Kindern im Alter von drei bis sieben ans Herz legen: "Das Weihnachtswuschel". Im Buch geht es um Tiere im Wald, die wegen der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest streiten. Erst als sie einen kleinen verwahrlosten Hund finden, kehrt wieder Friede ein. "Das Buch habe ich vergangenen Freitag beim Vorlesetag Kindern vorgelesen und es kam sehr gut an", so Eser.

Für Erstleser bis zehn Jahre empfiehlt sie "Crazy Family – Die Hackebarts räumen ab": Dabei geht es um eine buntgemischte Familie mit Kindern im Alter von fünf, acht, elf und dreizehn Jahren. "In der Familie geht’s wirklich ab. Und das Schöne: Jeder findet sich im Buch wieder." Passend für Mädchen und Buben ab zehn und älter ist "Die Reise zum Mittelpunkt der Magie" – ein magisches Abenteuerbuch mit Zaubergeschichte.

Mystery- und Fantasy-Geschichten sind bei Jugendlichen beliebt

In der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen ist Caroline Hieble "Kinderbuchexpertin". Die Mitarbeiterin empfiehlt von Jamie Oliver, der nach eigenen Angaben Legastheniker ist und selbst fünffacher Vater, "Billy und der geheimnisvolle Riese", den ersten Band seiner Kinderbuchreihe. "Das ist eine märchenhafte Geschichte und mit vielen Bildern ganz nett gemacht – zum Vorlesen oder Selberlesen ab der vierten Klasse."

Für ein bisschen jüngere Teenies, etwa ab 13 Jahren, sei "Oracle" eine gute Idee: "Ein Krimithriller mit Mystery-Handlung und dazu einer reellen Auflösung, zudem sehr spannend, weil die Autorin falsche Fährten legt und die Leser lange im Ungewissen lässt", so Hieble. "Murtagh – Eine dunkle Bedrohung", der von vielen sehnlich erwartete neue Fantasy-Roman von "Eragon"-Autor Christopher Paolini, eigne sich für Jugendliche ab 15 – und auch für Erwachsene.