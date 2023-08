87-Jährige rät zu Humor im Leben: Das "Schwätzbänkle" geht zu Ende

Plus Zum Abschluss ist das "Schwätzbänkle" in Untermeitingen, Bobingen und Königsbrunn. Das Angebot nutzt nicht nur der "Berg-Sepp", sondern auch eine "Ureinwohnerin".

Isabella Thoma ist 87 Jahre alt. Sie war schon mehrmals in der Zeitung. Zum Beispiel, als sie von ihren Erinnerungen ans Ende des Zweiten Weltkrieges erzählte. Jeden Artikel hat Thoma aufgehoben. Thoma ist eine "Ureinwohnerin" in Untermeitingen, wie sie sagt. Zum "Schwätzbänkle" kommt sie gerne. Schließlich hat sie viele Geschichten zu erzählen.

Isabella Thoma ist auf einem Bauernhof aufgewachsen, später hat sie ihn von ihren Eltern übernommen. Die Arbeit im Stall und auf dem Feld war oft hart, damals gab es noch keine Maschinen. Als Ausgleich zur Arbeit hat Thoma "furchtbar gerne getanzt, das war mein Leben". Ihre Leidenschaft war ihr so wichtig, dass sie danach sogar ihren Mann auswählte. "Es war klar: Mein Mann muss tanzen können, sonst hätte ich ihn nicht geheiratet." Noch heute tanzt Thoma trotz ihres hohen Alters hin und wieder. Dass sie noch so fit ist, liegt auch daran, dass sie jeden Tag Fahrrad fährt, oft auf ihrem E-Bike. Sie hat sogar eine "Pflicht-Tour", die sie jeden Tag fährt. Und dann gibt es da noch eine "Kür-Tour". Die fährt sie nur, wenn das Wetter gut ist. Zum Schluss des Gesprächs auf dem "Schwätzbänkle" hat Thoma einen Tipp: "Mit Humor kommt man besser durchs Leben."