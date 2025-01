Das sind die größten Baustellen im neuen Jahr

Auch wenn den Landkreis ein Finanzloch von fast 13 Millionen Euro drückt: Im kommenden Jahr investiert die Kreisbehörde in verschiedene Bauprojekte. Das meiste Geld wird in die Sanierung einer Schule gesteckt.

Rund zehn Millionen Euro sind 2025 für das Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß vorgesehen. Mehr als 60 Millionen Euro investiert der Landkreis in die Generalsanierung des ältesten Gymnasiums im Landkreis Augsburg. Nicht vorgesehen war zunächst der völlige Neubau der Sporthalle. Doch ein Wassereinbruch kurz vor Beginn der Arbeiten machte die Umplanung nötig. Zum Innenausbau des Schulhauses gehören Lüftungsgeräte für die Klassenzimmer. Diese werden die Luft nicht nur hygienisch, sondern auch pollenfrei halten, eine Verbesserung für viele Schülerinnen und Schüler mit entsprechenden Allergien. Die Fassade der Schule wird mit vorgefertigten Holzrahmenelementen energieeffizienter ausgestattet. Auch ein Gründach und eine Fotovoltaik-Anlage werden errichtet. Diese dienen der Selbstversorgung an Energie und einem besseren CO₂-Fußabdruck. Im Sommer 2025 soll das Gymnasium wieder vom Übergangsquartier, den ehemaligen beruflichen Schulen gleich nebenan, in seine Stammräume zurückziehen.

Generalsanierung der Dreifachturnhalle kommt langsam in Fahrt

Auch die Generalsanierung der Dreifachturnhalle der Realschule Neusäß verschlingt viel Geld. Die Gesamtkosten belaufen sich bis zum Jahr 2029 auf rund 8,8 Millionen Euro. Heuer sind 150.000 Euro verplant. Vor gut 40 Jahren 1983 erbaut, fanden in der Halle zahlreiche Schul-Sportstunden statt, dazu Turniere und Vereinssport, manchmal auch andere Veranstaltungen und in den Jahren 2015/16 wurden sogar Geflüchtete dort untergebracht. Nach dem Auszug der Geflüchteten 2016 wurden die Duschen saniert und das Gebäude an das Blockheizkraftwerk angeschlossen, welches das gesamte Schulzentrum mit Wärme versorgt.

Zweite Halle für die Realschule Meitingen

Auch der Sporttrakt der Realschule Meitingen ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Entstehen wird eine zweite Einfeldhalle. Veranschlagt sind dafür rund 2,5 Millionen Euro. Der Einbau einer Wärmepumpe kostet weitere 800.000 Euro. Insgesamt lässt sich der Kreis die Sanierung des mehr als 50 Jahre alten Sporttrakts mit Schwimmhalle rund 6,4 Millionen Euro kosten. Etwas günstiger kommt die neue Containeranlage der Helen-Keller-Schule an der Grundschule in Ustersbach. Sie soll 1,6 Millionen Euro kosten. Das Förderzentrum musste in den vergangenen Jahren wegen fehlender Raumkapazitäten immer wieder Klassen in andere Schulen auslagern. So auch nach Ustersbach - doch dort steigen die Schülerzahlen, was jetzt für zusätzliche Raumnot sorgt. Helfen sollen Klassencontainer.

Icon Vergrößern Das Raumangebot an der Helen-Keller-Schule Dinkelscherben stieß in der Vergangenheit immer wieder an Grenzen. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Das Raumangebot an der Helen-Keller-Schule Dinkelscherben stieß in der Vergangenheit immer wieder an Grenzen. Foto: Marcus Merk

Nicht um Raumbedarf, sondern um die Heizung geht es an der Franziskus-Schule in Gersthofen. Dort wird im neuen Jahr eine eigene Wärmeversorgung aufgebaut. Sie kostet insgesamt 1,3 Millionen Euro. Im Jahr 2025 werden rund 550.000 Euro investiert.

Auch in Straßen wird investiert

Der Landkreis investiert 2025 nicht nur in Gebäude. Geld verschwindet - salopp gesagt - auch im Untergrund. Insgesamt vier Millionen Euro sind für Straßen, Radwege oder Brücken vorgesehen. Zu den größten Projekten gehört der Ausbau und die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Walkertshofen. Die Gesamtkosten der Baustelle werden auf 2,6 Millionen Euro beziffert. Die Fahrbahnbreite soll künftig sechs Meter betragen; wo möglich, wird ein einseitiger Gehweg mit einer Breite von 1,80 Metern geplant. Am westlichen Ortseingang soll eine Verkehrsinsel für eine Verringerung der Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs sorgen. Im Zuge der Bauarbeiten soll auch die Kanalisation entlang der Kreisstraße im Ortsgebiet verbessert werden. Fast abgeschlossen ist dagegen die kostenintensive und umfangreiche Sanierung der Kreisstraße A30 auf dem Lechfeld. 19 Millionen Euro wurden bereits ausgegeben. Weitere 232.000 Euro kommen im Jahr 2025 dazu. Für die abschnittsweise Baustelle müssten Autofahrer über einen Zeitraum von fast zwei Jahren Umfahrungen in Kauf nehmen.