Im Einsatz für Wald und Milch: Das sind die Hoheiten aus dem Augsburger Land

Plus Königin und Prinzessin auf Zeit: Antonia Hegele und Philomena Mögele werben für den Wald und die Milch in Bayern. Wie sie ihre besonderen Aufgaben erleben.

Wie wird eine Hoheit angesprochen? Majestät vielleicht? Oder Königliche Hoheit? "Nennen Sie mich einfach Antonia", sagt die Waldkönigin. Sie heißt Antonia Hegele und kommt aus Altenmünster. Sie vertritt die Interessen der Waldbesitzer in Bayern. Hoheit auf Zeit ist auch Philomena Mögele aus dem Bobinger Ortsteil Kreuzanger. Als Milchprinzessin ist sie zusammen mit Milchkönigin Veronika Gschoßmann für zwei Jahre das Gesicht der bayerischen Milchwirtschaft.

Philomena Mögele wurde im Mai gekrönt. Aber nicht wie bei Königsfamilien in einer Erbfolge. Sie musste sich für die Aufgabe bewerben. Sie reichte ein schriftliches Grußwort und ein Motivationsvideo ein. Sie kamen gut an: Philomena Mögele wurde mit weiteren Kandidatinnen zu einem Jurygespräch über Fachthemen eingeladen. Nach einer geheimen Beratung wurde sie feierlich zur Milchprinzessin gekrönt.