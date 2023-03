Das sind die Lieblings-Spartipps der Redaktion

Plus Über mehrere Monate haben wir immer montags einen Spartipp vorgestellt, mit dem der Geldbeutel im Alltag etwas entlastet wird. Hier kommen die Favoriten der Redaktion.

Haushaltsbuch führen: Zunächst müssten die Fixkosten summiert werden. "Dazu gehören Miete, Kreditraten, Internet, Mobilfunkvertrag und alle weiteren Abonnements, also etwa von der Zeitung, Streamingdiensten oder vom Fitnessstudio. Um diese Kosten zu überprüfen, reicht ein Blick auf die Kontoauszüge", sagt Finanzexperte Yasin Demir. Eine Herausforderung seien die Strom- und Heizkosten. Hier sollte man einen großzügigen Puffer einkalkulieren. Bei der letzten Stromrechnung lasse sich meist online ablesen, wie hoch der Verbrauch war. "Für die Nebenkosten allgemein rechne ich normalerweise mit zwei Euro pro Quadratmeter Wohnfläche."