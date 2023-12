Das sind die Müllabfuhrtermine für die Zeit um Weihnachten und Neujahr

Bis Freitag fährt die Müllabfuhr im Landkreis Augsburg regulär, danach gibt es abweichende Termine. Das sind sie.

Die Müllabfuhr im Landkreis Augsburg fährt bis Freitag, 22. Dezember, regulär. Heiligabend fällt auf einen Sonntag. Der erste Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, fällt auf einen Montag. Die Müllabfuhr wird am Samstag, 23. Dezember, vorfahren. Der zweite Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, fällt auf einen Dienstag, wodurch sich die Müllabfuhr für die gesamte Restwoche um einen Tag nach hinten verschiebt. Der Neujahrstag, 1. Januar, fällt auf einen Montag. Die Müllabfuhr verschiebt sich somit auch hiernach für die gesamte Woche um einen Tag nach hinten.

Da der Feiertag Heilige Drei Könige, 6. Januar, auf einen Samstag fällt, kann die Müllabfuhr vom Freitag, 5. Januar, nicht am Samstag nachgeholt werden. Die Tour von Freitag wird deshalb am Montag, 8. Januar, nachgefahren. Die restlichen Abfuhrtage verschieben sich in dieser Woche ebenfalls um einen Tag nach hinten.

Alle Abfuhrtermine im Landkreis Augsburg gibt es im Internet

Generell ändern sich die Abfuhrtage gegenüber dem Jahr 2023 nicht. Alle Abfuhrtermine gibt es im Internet im Abfallkalender des Abfallwirtschaftsbetriebs unter awb-landkreis-augsburg.de sowie in der kostenlosen Abfall-App des Landkreises Augsburg, erhältlich in den App-Stores.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat noch einen Tipp: Seit Januar 2022 werden Dosen und Kronkorken über den Gelben Sack, beziehungsweise Container, entsorgt. "Ziehen Sie den Deckel der Dose komplett ab und stecken Sie ihn in die leere Dose. So wird ein Aufschneiden des Sackes verhindert."