Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Das sind die Tricks der Ladendiebe

Einen vollen Einkaufswagen wollte ein Mann in Untermeitingen unbemerkt aus einem Supermarkt bugsieren.

Plus Ein 40-jähriger Mann wollte in einem Untermeitinger Supermarkt Waren im Wert von rund 900 Euro entwenden. Die Polizei verrät, wie Ladendiebe vorgehen.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Einkaufen ist mittlerweile eine kostspielige Angelegenheit. Schnell sind für den wöchentlichen Familieneinkauf über 100 Euro fällig. Noch etwas mehr war es bei einem Mann vor wenigen Tagen in Untermeitingen. Er schob seinen randvollen Einkaufswagen mit Waren im Wert von 900 Euro an der Kasse vorbei. Am Ausgang wurde er aufgehalten – denn bezahlt hatte er nicht.

