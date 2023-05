Das sind sieben besondere Spielplätze im Augsburger Land

Von Maximilian Czysz - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Britscheln, Muskeln zeigen oder Geschicklichkeit beweisen: Die Spielplätze im Landkreis haben viel zu bieten.

Heutzutage reichen Schaukel, Rutsche und Sandkasten nicht mehr aus: Um Kinder zu begeistern, braucht es neue und kreative Spielgeräte, die den Nachwuchs fordern. Die Redaktion hat sieben besondere Spielplätze unter die Lupe genommen und stellt sie vor.

Wasser übt eine magische Anziehungskraft auf Kinder aus: Entsprechend beliebt sind die Wasserspiele auf dem Spielplatz in Neusäß-Hammel. Foto: Marcus Merk

Wasser Marsch auf dem Abenteuer-Spielplatz in Neusäß-Hammel

Der Abenteuerspielplatz am Weldenbahnradweg in Neusäß-Hammel war einer der Ersten seiner Art. An Faszination für den Nachwuchs hat er nicht verloren. Denn was gibt es Schöneres, als im Sommer mit Wasser zu britscheln? Das Element ist eines der Themen auf dem Areal. Wasser muss gepumpt und durch die gepflasterten Rinnen geleitet und aufgestaut werden. Außerdem gibt es auf dem Abenteuer-Spielplatz viele Möglichkeiten, um sich sportlich auszutoben: Es darf geklettert und gesprungen werden. Zum Abenteuer gehören auch eine Hängebrücke und eine Tunnelrutsche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .