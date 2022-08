Das steckt hinter den Namen der Gemeinden im Augsburger Land

Plus Die Serie "Was weiß Wikipedia?" hat allerlei Interessantes über das Augsburger Land aufgedeckt. Hinter den Gemeindenamen verstecken sich oft einige Anekdoten.

Wieso gibt es Kutzenhausen gleich zweimal? Was hat Dinkelscherben mit Dinkel am Hut? Und wieso ist das Wasser im Kühlenthaler Weiher gar nicht kühl? Im Augsburger Land gibt es gleich zu einer ganzen Reihe von Gemeinden spannende Geschichten rund um den Ortsnamen. Viele von ihnen sind nur den wenigsten bekannt.