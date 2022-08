Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Das tun Kommunen im Augsburger Land für den Klimaschutz

Die Wassertemperatur in Bädern (im Bild der Gersthofer Schwimmmeister Bernhard Kraus) wird diskutiert.

Plus Städte und Landkreise sollen die Bürger bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels unterstützen. Im Kreis Augsburg wird dazu an einigen Stellen gearbeitet.

Von Adrian Bauer

Städte und Gemeinden müssen sich in den kommenden Jahren für die Folgen des Klimawandels rüsten. In vielen Rathäusern ist diese Erkenntnis schon angekommen: Es gibt Energienutzungspläne, den European Energy Award oder Klimaanpassungskonzepte. Die Kommunen wollen informieren, fördern, fordern und Vorbild sein. Doch was verbirgt sich hinter den großen Worten und wie hilft das der Bevölkerung bei der Bewältigung von Hitzewellen oder Starkregenereignissen?

