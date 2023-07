Der Bienenschreck macht Imkern in der Region Sorgen

Immer mehr fremde Tierarten kommen ins Augsburger Land: Auch eine neue asiatische Hornisse breitet sich aus. Sie könnte zur Gefahr für Bienen werden.

Eine neue asiatische Hornissenart könnte zur Gefahr für Bienen werden. Viele Imker machen sich bereits Sorgen: Denn Bienen gehören zum Speiseplan der neuen Art.

Vespa velutina, so der lateinische Name der Hornisse, gilt nach einer entsprechenden EU-Verordnung als invasive Art, die laut ihrer Definition die heimischen Ökosysteme gefährdet und diesen auch irreparable Schäden zufügen könnte. Laut dem Vorsitzenden des Imker-Bezirksverbands, Rainer Holzapfel, sei es nur eine Frage der Zeit, bis sie sich in Schwaben ausbreite. Die asiatische Hornisse sei bereits Thema bei den Imkern der Region. Er rät: Imker sollten sich bereits jetzt auf den Eindringling einstellen. Dass das Thema bei Imkerschulungen bereits präsent ist, bestätigte Johann Fischer. Er ist staatlicher Fachberater für Bienenzucht in Schwaben. Allerdings diene die Informationsvermittlung aktuell vielmehr dazu, Verwechslungen mit der heimischen und geschützten Hornisse zu vermeiden. Bisher gäbe es keine entwickelten Gegenmaßnahmen, die Teil der Schulungen sein könnten.

Wie geht es den Hornissen an den Kragen?

Die Bekämpfung dieser Hornissenart gestalte sich mehr als schwierig und sei zudem auch kostspielig, sagt Rainer Holzapfel. Das Insekt sei dafür bekannt, in einer Höhe von 25 bis 30 Metern ein Nest zu bauen - und das bevorzugt in Laubbäumen, deren Blätterdach das Erkennen nicht nur erschwere, sondern sogar fast unmöglich mache. Im fertigen Nest leben dann zwischen 1000 und 2000 Arbeiterinnen - die Zahl übersteigt die der einheimischen Hornissenarten. Ein Nest zu entnehmen, ist nach Ansicht von Holzapfel wegen der Vielzahl und der oftmals unzugänglichen Lage fast unmöglich. Neben der Erfahrung fehle auch die Ausrüstung, um gegen die Hornissen wirksam vorzugehen. Holzapfel hofft, dass das Thema präsenter wird und dann auf Landes- und Bundesebene vermehrt zur Sprache kommt. Holzapfel plädiert für ein besseres Meldesystem. Ein Hoffnungsschimmer ist für ihn: Das Primärnest der Hornissen-Königin liegt etwas tiefer und könnte rechtzeitig erkannt direkt entfernt werden, ehe später das so genannte Sekundärnest mit den Arbeiterinnen angelegt wird.

Erstmals in Bayern aufgetaucht ist die asiatische Hornisse Anfang des Jahres im Spessart. Ein weiterer, noch nicht bestätigter Verdachtsfall folgte im Landkreis Dillingen. Im Augsburger Land wurde bislang noch kein Bienenschreck entdeckt, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit. Dafür fühlen sich seit Jahren andere invasive Tierarten im Augsburger Land wohl.

Immer mehr invasive Tierarten im Augsburger Land

Dies gilt vor allem für den nordamerikanischen Bisam, der sich landesweit in Bayern an größeren Flüssen und Seen etabliert hat. Er ist laut Naturschutzbund dafür bekannt, "Lebensräume und die in ihnen beheimateten Arten zu schädigen". Auch der zunächst unschuldig wirkende asiatische Marienkäfer ist kein Unschuldslamm. Einst aus den USA als Harlekin-Marienkäfer eingeschleppt, verdrängt er nun nicht nur seine europäischen Artgenossen, sondern frisst den Bienen auch die für ihren Waldhonig notwendigen Baumläuse weg. Bei den Fischern sorgt hingegen der Blaubandbärbling für Unmut. Der ursprünglich aus Asien stammende bis zu zehn Zentimeter lange Fisch, bedient sich gerne am Laich anderer Fische. Vor Jahren tauchte der asiatische Laubholzbockkäfer an der Landkreisgrenze auf. Um eine Verbreitung zu verhindern, wurde eine Quarantäne-Zone eingerichtet.

