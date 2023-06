Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Der Buchsbaumzünsler breitet sich im Landkreis Augsburg aus - was tun?

Kein Feind des Buchsbaums ist so weit verbreitet wie der Buchsbaumzünsler.

Plus Besonders die Raupe des Buchsbaumzünslers verursacht große Schäden an den beliebten Buchsbäumen. Experten erklären, was man gegen den Schädling tun kann.

Von Elmar Knöchel

Erstmals wurde der Buchsbaumzünsler im Jahr 2006 in Deutschland beobachtet. Seit 2008 taucht der Schädling in Bayern auf und treibt hier sein Unwesen. Unzählige der als Hecken- und Zierpflanze beliebten Buchsbäume sind ihm bereits zum Opfer gefallen. Jetzt gibt es Anzeichen, dass er sich im Landkreis Augsburg weiter ausbreitet.

Das Problem mit diesen sogenannten "invasiven Arten" ist, dass sie zunächst keine natürlichen Feinde haben. Zum Beispiel Vögel, die normalerweise Insekten und Raupen fressen, erkennen die neue Art nicht und halten sich erst einmal fern. Somit konnte sich der Zünsler schnell vermehren und ausbreiten. Doch mittlerweile scheint sich das zu ändern. Sowohl einige Singvogelarten wie Spatzen, Kohlmeisen, Buchfinken und Rotschwänzchen hätten mittlerweile den Buchsbaumzünsler auf der Speisekarte. Auch Wespen erkennen ihn langsam als Nahrungsquelle. Warum scheint dann der Buchsbaumzünsler in diesem Jahr wieder verstärkt aufzutreten? Hobbygärtner berichten über befallene Pflanzen und auch in den Gartencentern steigt der Umsatz an entsprechenden Spritzmitteln. Ein sicheres Zeichen, dass sich die Raupen wieder ausbreiten.

