Der Fasching hat begonnen: Das sind die Höhepunkte

Der Fasching im Augsburger Land geht in eine neue Runde. Welche Mottos sich Gesellschaften und Vereine geben und welche Aktionen in den nächsten Monaten geplant sind.

Am 11. November hat die "fünfte" Jahreszeit begonnen. Ein kleiner Überblick zeigt, was die Faschingsgesellschaften im Augsburger Land geplant haben und worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen können.

Bei Michael Huber von der Neufnarria Mittelneufnach ist die Vorfreude auf die kommenden Monate groß: "Ich freue mich einfach generell auf die fünfte Jahreszeit", sagt der Vorsitzende der Faschingsgesellschaft aus Mittelneufnach. "Das ist immer wieder schön, zu sehen, wie sich der Zusammenhalt im Verein entwickelt und dass man wieder gemeinsam Spaß haben kann." Gelegenheiten, um gemeinsam Fasching zu feiern, gibt es bei der Neufnarria reichlich: Höhepunkte sind der Krönungsball am 6. Januar und das Elferratstreffen am 12. Januar. "Da ist die Halle komplett gefüllt, weil wir elf Gastvereine da haben", berichtet Huber.

Erstmals ein Ball für Jugendliche

Am 13. Januar findet bei der Neufnarria zum ersten Mal ein Jugendball statt. "Wir haben festgestellt, dass es über das Jahr sehr wenige Jugendveranstaltungen in der Region gibt. Wir wollten deshalb eine Möglichkeit für Jugendliche schaffen, ihre einstudierten Tänze bei uns zu zeigen", sagt Huber.

Auch beim Carneval Club in Königsbrunn (CCK) bereiten sich die Mitglieder schon mit Feuereifer auf die kommenden Monate vor. Unter dem Motto "Hotel Empire, alles außer gewöhnlich" haben sich die Garden kreative Kostüme ausgedacht und Tänze einstudiert. Im Detail preisgeben kann Nadja Kunzi das Programm noch nicht. "Man bereist verschiedene Hotelarten", verrät sie. Richtig los geht es beim CCK mit der "Intonisation“ am 5. Januar. Am Wochenende stürmte der CCK traditionell das Königsbrunner Rathaus und stellte die neuen Prinzenpaare vor.

45 Bilder Die Narren sind los: Das war der Faschingsbeginn in Königsbrunn Foto: Hermann Schmid

Erstmals Weißwurstfrühstück mit Show

Persönlich freut sich Nadja Kunzi neben den zahlreichen Bällen für Groß und Klein mitsamt des erstmalig stattfindenden Weiberballs am Rosenmontag am meisten auf das Weißwurstfrühstück. Es steht mitsamt Showeinlagen am 21. Januar auf dem Programm und trägt den Namen "Früh-Show-Pen“: Das ist eine Wortschöpfung aus "Frühschoppen" und "Show". "Das wird eine neue und spannende Aktion", erklärt sie.

Mit Kinder- und einer Jugendgarde geht es in die Saison

Die Lecharia aus Klosterlechfeld startet mit zwei neuen Garden in die bunte Jahreszeit: der seit vergangenem Jahr wieder bestehenden Kindergarde und der dieses Jahr neu formierten Jugendgarde. Für die Erwachsenengarde werde derzeit noch ein geeigneter Trainer oder Trainerin gesucht, erklärt Vorsitzender Martin Krause. Als Höhepunkt nennt er neben den anstehenden Veranstaltungen am 3., 9. und 12. Februar den Faschingsumzug am Faschingsdienstag. "Wir wollen nach dem Umzug wieder ein buntes Faschingstreiben am Festplatz veranstalten und hoffen auf gutes Wetter und viele Besucher." Man wolle den Besuchern der diesjährigen Faschingsveranstaltungen eine schöne Zeit schenken. "Gerade nach den Strapazen mit Corona hoffe ich, dass wir dem närrischen Volk wieder zu etwas Normalität verhelfen können", so der Klosterlechfelder.

Komplett steht noch nicht alles fest

Die Imhofia Untermeitingen ist mit mehreren Mottos am Start. Diese Saison gehe es unter anderem um Landwirtschaft, verrät die Vorsitzende Tanja Merz. Daneben sei der Orient als Thema stark vertreten, der Faschingswagen sei entsprechend gestaltet und auch der große Showtanz setze dieses Motto um. Derzeit steckten die Garden noch in der Vorbereitung, etwa auf die Narrensitzungen am 20. und 27. Januar, am 3. Februar und den Kinderball am Rosenmontag.

Vorfreude, dass es wieder losgeht, verspürt auch Uli Weißenbach von den Menkinger Narren in Schwabmünchen. "Ich freue mich auf die gute Stimmung und wenn man wieder viele ausgelassen feiernde Menschen sieht", erklärt der Schwabmünchner. Ein spezielles Motto gebe es bei den Menkinger Narren nicht, das Narrenschiff werde vermutlich etwas geändert. Bei ihnen stehen die Narrenabende am 2. und 10. Februar sowie der Umzug am 13. Februar mit Kehraus-Party und das Gardetreffen Ende Januar an. Ganz fest sind die Programmpunkte aber noch nicht.

Großer Umzug durch Wehringen

Einen weiteren großen Umzug im südlichen Landkreis stellen die Mitglieder des Faschingsclubs Wehringen auf die Beine. Termin ist der 11. Februar. Weitere Höhepunkte sind die große Faschingsparty (13. Januar) in der Turnhalle sowie die Bunten Abende (26. und 27. Januar), bei denen der Schlachtruf "Wehri-Wehro" erschallt. Die Ettrinarria Ettringen hat ebenfalls ein umfangreiches Programm zusammengestellt, einen Nachtumzug wird es 2024 allerdings nicht geben. (mit mcz)