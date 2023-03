Unter dem Landratsamt in Augsburg verbirgt sich ein geheimer Raum

Von Maximilian Czysz - 07:48 Uhr Artikel anhören Shape

Nach fast 50 Jahren wird ein verschlossener Kellerraum im Augsburger Landratsamt entdeckt. Was verbirgt sich dort? Ein Gang durch die Geschichte des Gebäudes.

Fast fünf Jahrzehnte wusste niemand, dass es ihn gibt: Im Keller des Landratsamts in Augsburg befindet sich ein geheimer Raum. Als die Kreisverwaltung 1978 das Gebäude zwischen Bahnhof und Prinzregentenplatz bezog, war die Türe zugemauert. Niemand ahnte, dass sich hinter der weiß verputzten Wand ein Zugang verbirgt. Vor einigen Monaten entdeckte Andreas Lang vom Hochbauamt beim Studium alter Pläne und neuer digitalisierter Grundrisse den Raum. Was sich wohl darin verbirgt? Vielleicht ein Weinlager? Ein Schutzraum? Oder ein Archiv mit geheimen Akten aus dem Zweiten Weltkrieg? In den kommenden Wochen soll das Geheimnis gelüftet werden, sagt Kreisbaumeister Frank Schwindling. Ihn interessiert die Geschichte des Hauses. Seit Jahren forscht er und versucht, mehr über die Vergangenheit des Zweckbaus herauszufinden.

