Der Landkreis steckt beim Haushalt für 2024 in der Zwickmühle

Rund 14 Millionen Euro steckt der Landkreis im kommenden Jahr in das neue Gymnasium in Gersthofen.

Plus Nach einem ersten Entwurf lässt sich der Haushalt des Landkreises Augsburg für 2024 nicht ausgleichen. Das soll sich in den kommenden Monaten ändern.

Es klang bedrohlich, was Finanzexpertin Heike Seyberth den Mitgliedern des Kreistags am Montag mitgab und mit roter Farbe in Grafiken und Aufstellungen untermalte: Die Ausgaben im Landkreis steigen, die Einnahmen sinken und die Rahmenbedingung machen eine Finanzplanung immer schwieriger.

Der Landkreis Augsburg befinde sich in einer Phase der „massiven Mittelverknappung“, erklärte Seyberth. Die Situation werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Gründe dafür seien die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und Nachwirkungen der Covid19-Pandemie. Dazu kämen massive und zum Teil nur schwer kalkulierbare Kostensteigerungen. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der der Landkreis viel Geld investiert.

