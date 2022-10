Der Landkreis sucht händeringend nach einem neuem Stromanbieter

Plus Auch viele Kommunen wissen noch nicht, woher ihr Strom im nächsten Jahr kommt. Klar ist nur: Es wird sehr teuer.

Was waren das noch für Zeiten, als Stromanbieter Großkunden hofierten. Jetzt hat sich die Situation geändert. Der Energiemarkt ist angespannt, seit dem Sommer wird Strom so teuer gehandelt wie nie. Das könnte auch den Landkreis viel Geld kosten.