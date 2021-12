Der neue Postkartenkalender unserer Leser ist ein Geschenk mit Herz

Ab Dienstag gibt es die "Postkartengrüße aus dem Augsburger Land": Leser hatten ein Jahr lang ihre schönsten Fotos an die Redaktion geschickt. Daraus entstanden ist ein einzigartiger Kalender für 2022.

Der neue Postkarten-Kalender ist da: Er ist ab Dienstag bei den Servicepartner des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeine sowie bei ausgewählten Geschäften gegen eine Spende erhältlich. Der Erlös geht komplett an die Kartei der Not - so heißt das Leserhilfswerk der Mediengruppe Pressedruck, zu der die Augsburger Allgemeine und ihre Heimatausgaben gehören.

Der Kalender ist Abschluss eines besonderen Jahresprojekts: Monat für Monat bat die Redaktion alle Leser, aktuelle Fotos aus dem Augsburger Land einzuschicken. Die Resonanz war überwältigend: Insgesamt kamen schätzungsweise über 1000 Aufnahmen zusammen. Sie zeigen stimmungsvoll in Szene gesetzte Landschaften, Menschen in der Natur oder auch Tiere hautnah. Die Bandbreite der Motive ist enorm und würde vermutlich einen ganzen Bildband füllen. Alle Fotografien haben eines gemein: Sie zeigen, wie schön es in der Heimat sein kann. Sie sind deshalb auch eine Liebeserklärung an einen Landkreis, der in seiner Vielfalt immer wieder neue fotografische Reize bietet.

Am Ende durften alle Leser entscheiden

Aus allen Bildern wählte eine kleine Jury der Redaktion Monat für Monat gelungene Aufnahmen aus. Sie wurden auf Sonderseiten veröffentlicht. Zum Abschluss wurden aus den jeweiligen Monatssiegern drei Motive für die Endrunde ausgewählt. Dann entschieden alle Leser in einer Online-Abstimmung, wer es auf den Kalender schafft.

130 Bilder Postkartengrüße: So schön ist der Landkreis Augsburg Foto: Theresa Merk

Die Bilder sind mit Vorder- und Rückseite jeweils auf einen stärkeren Karton gedruckt. Wer will, kann sie ausschneiden und verschicken. Sie kommen dann als Postkartengrüße aus dem Augsburger Land in der ganzen Welt an. Alle Karten befinden sich in einer transparenten Klappbox, die sich leicht aufstellen lässt. Ob auf dem Schreibtisch, der Kommode oder im Regal: Die Postkartengrüße aus dem Augsburger Land sind ein Hingucker. Alternativ gibt es die Kartensammlung mit einem Aufsteller aus Lärchenholz.

Kartei der Not hilft schnell und unbürokratisch

Seit 1965 unterstützen wir als Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlags bedürftige Menschen jeglichen Alters in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Ihnen beizustehen, sie zu unterstützen, war der Initiatorin unserer Stiftung, Ellinor Holland, stets ein Herzensanliegen. Die Journalistin und Tochter des Zeitungsgründers Curt Frenzel wusste, was es heißt, in Not zu sein, sie hat sie in ihrer Kindheit und Jugend am eigenen Leib erfahren. Nie hat die Verlegerin vor den existenziellen Problemen anderer die Augen verschlossen. Solidarität und Nachbarschaftshilfe waren für Ellinor Holland nicht nur Worte, die in der Zeitung stehen. „Die Not vor unserer Haustüre geht uns alle an!“ Sie wollte sie mit Leben füllen. Daher hat die Unternehmerin, die sich stets für das Miteinander stark gemacht hat, 1965 das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und der Allgäuer Zeitung gegründet, die Kartei der Not.

Mit über 40 Millionen Euro konnte die Stiftung bis heute Bedürftigen in Bayerisch-Schwaben und dem angrenzenden Oberbayern unter die Arme greifen. Jede Spende geht direkt an die Betroffenen. Ohne jeden Abzug. Da alle Personal- und Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

Wo es den neuen Jahreskalender für 2022 gibt

Ab Dienstag sind die Postkartengrüße bei diesen Servicepartnern und ausgewählten Geschäften gegen eine Spende von sieben Euro (oder gerne auch mehr) erhältlich:

Bücher Di Santo, Hochstraße 5b, Bobingen

Buchhandlung Lesehexe, Hauptstraße 13, Fischach

Der Buchladen, Bahnhofstraße 8, Gersthofen

Spielwaren Huttner, Bahnhofsplatz 8, Gessertshausen

Buchhandlung Eser, Schloßstraße 2A, Meitingen

Kühnel's, Raiffeisenstraße 4, Schwabmünchen

Mein Buchladen, Marktplatz 16, Zusmarshausen

Wer die Postkartengrüße in der Klappbox oder mit dem Holzaufsteller in einer größeren Menge benötigt, kann sich auch an die Schwabmünchner Allgemeine, Telefon 08232-967710, wenden. Der besondere Kalender, der dank der Unterstützung vieler Leser entstand, ist ein besonderes Geschenk mit Herz.