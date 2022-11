Der richtige Riecher für Schnee

Der richtige Riecher, ein feines Näschen und ein Gespür für den Schnee: Das alles ist in den kommenden Wochen gefragt.

Menschen mit besonderen Fähigkeiten sind zu beneiden. Diejenigen zum Beispiel, die von sich behaupten, sie könnten den Schnee riechen. So ein Schmarrn, könnte man meinen. Aber ganz von der Hand zu weisen ist das nicht.

Wenn Regen auf den Boden trifft, dann wirbelt er die Luft auf. Dadurch können Geruchsmoleküle von der Erde in die Nase gelangen – das ist der typische "Regengeruch". Wird der Regen bei Kälte gefühlt dicker oder gar zur Flocke, dann steigen weniger Geruchspartikel auf und genau das macht den Unterschied.

Wenn jemand einen anderen nicht riechen kann

Was die Nase sagt, ist das eine. Mehr ums Gemüt geht es bei Menschen, die von sich behaupten, sie könnten andere Zeitgenossen nicht riechen. Das liegt nicht am fehlenden Geruchsvermögen. Sondern an einer persönlichen Abneigung, wenn sich zwei Menschen nicht besonders leiden können und sich deshalb aus dem Weg gehen.

Vielleicht kann sie etwas in den kommenden Wochen versöhnen: Wenn sie gemeinsam den Duft der Weihnachts- und Adventsmärkte riechen und bei Glühwein und einer Bratwurst ins Gespräch kommen.