Landkreis Augsburg

06:15 Uhr

Der Winter schlägt im Augsburger Land zurück

In den nächsten Tagen soll es wieder kälter werden. Möglicherweise sind sogar Schneeflocken dabei.

Plus So schön der sonnig-milde Vorgeschmack auf den Frühling auch war – es ist immer noch Februar. Und der soll noch einmal winterlich werden. Was Experten erwarten.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Am 1. März ist kalendarischer Frühlingsanfang. Dazu passen die Temperaturen der vergangenen Tage: Sonnenschein und bis zu 15 Grad lockten nicht nur die Menschen im Landkreis nach draußen, auch die Insekten kamen aus ihrem Unterschlupf. Sogar die ersten Frühblüher wie Schneeglöckchen und Krokusse zeigten sich. Doch beim Blick auf die Wetterprognosen scheint es jetzt vorbei zu sein mit dem frühlingshaften Wetter. Zum Februar-Ende soll es kälter und winterlicher werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen