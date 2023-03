Nach einer Bauernregel bestimmt der 40-Ritter-Tag das Wetter der nächsten 40 Tage. Oder etwa nicht?

Für die einen sind Bauernregel in Zeiten des Klimawandels etwas holprige und zusammengereimte Weisheiten. Für die anderen sind sie wertvolle Lebenshilfe, die sich aus gewachsenem Wissen zusammensetzt. "40 Ritter mit Eis und Schnee, tun dem Ofen noch 40 Tage weh" lautete eine Bauernregel in dieser Woche. Was bitteschön haben Ritter mit dem Wetter zu tun? Zogen sie früher los, um mit Rüstung, Helm und Lanze gegen Eis und Schnee anzukämpfen? Die Bauernregel von den 40 Rittern weckt kindliche Vorstellungen. Tatsächlich hatte der Termin früher eine besondere Bedeutung. Denn der März markiert den Frühlingsanfang. Die Arbeit auf Acker und Feld beginnt.

Die unbekleideten Märtyrer

Die Rolle der Ritter erklärt sich trotzdem nicht. Wer sich näher mit der Bauernregel beschäftigt, findet heraus, dass wohl Märtyrer gemeint waren. Die bewiesen wie Ritter größten Mut, als sie der Legende nach unbekleidet auf einen zugefrorenen See getrieben wurden, weil sie dem Christentum nicht abschwören wollten. Auf wundersame Weise sollen sie überlebt haben, was ihnen aber nicht half: Sie wurden anschließend hingerichtet. Wie gut, dass die nächste Bauernregel versöhnlicher stimmt. Für den 11. März heißt es: "Sturm und Wind an Rosamunde bringen eine gute Kunde."

