Die Bauernproteste im Augsburger Land in Bildern

Kilometerlange Traktor-Konvois, eine große Kundgebung und Mahnfeuer: So haben Landwirte, Handwerker und Unternehmer im Landkreis Augsburg in den vergangenen Tagen ihren Unmut gezeigt.

So einen Protest hat es im Augsburger Land noch nicht gegeben: Seit einer Woche machen Landwirte mit verschiedenen Aktionen auf ihre Situation aufmerksam.

Hunderte Traktoren bremsten am Montag im gesamten Landkreis immer wieder den Verkehr aus. Eine Welle des Protests rollte durch das Augsburger Land. In den kilometerlangen Demozug reihten sich auch Lastwagen und Transporter. Lange Staus waren die Folge. Von Gersthofen aus ging es über Landstraßen in Richtung Zusmarshausen. Augenscheinlich beteiligten sich zunächst etwa 50 Landwirte mit Traktoren an der Aktion. Im Laufe des Vormittags wurden es mehr. Am Montagmittag sollen es rund 300 Lastwagen, Traktoren, Transporter und Autos gewesen sein. Einige Traktoren blockierten Kreisverkehre entlang der A8, unter anderem in Adelsried.

Im südlichen Landkreis bremsten am Vormittag rund 30 Traktoren das Logistikzentrum Graben aus. Dort befinden sich unter anderem der Versandriese Amazon oder das Hermes-Logistikzentrum. Die Zugmaschinen fuhren im Schritttempo zwischen den beiden Kreisverkehren hin und her.

Große Kundgebung in Schwabmünchen

Am Dienstagabend zog ein kilometerlanger Konvoi aus Traktoren und Lastwagen durch Schwabmünchen. Auf dem Festplatz fand eine Kundgebung statt. Laut Polizeiangaben waren an dem Protestzug rund 400 Fahrzeuge beteiligt. Das Zentrum der Stadt im südlichen Landkreis war dicht. Laut Polizei blieb der Protest friedlich.

Auch am Mittwoch, Donnerstag und Freitag gingen Landwirte zusammen mit Handwerkern und Unternehmern auf die Straße. Demonstriert wurde beispielsweise an belebten Plätzen und vor Rathäusern. In Fischach diskutierte SPD-Bürgermeister Peter Ziegelmeier mit einer Gruppe von Landwirten. Gleichzeitig wurde am Abend an vielen Orten Mahnfeuer entzündet. Auch Kinder demonstrierten mit ihren Eltern – auf Tretbulldogs und mit selbst gemalten Tafeln. Über das Wochenende stellten viele Landwirte gut sichtbar an Ortseinfahrten oder an größeren Plätzen Protestbanner und Traktoren auf, um ihrem Unmut Luft zu machen.