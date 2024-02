Die Bundeswehr übt ab kommender Woche im südlichen Landkreis Augsburg

Soldaten kommen mit Fahrzeugen, um bei Tag und der Nacht zu trainieren. Für die Bevölkerung gibt es besondere Verhaltensregeln während des Manövers.

Wer in der kommenden Woche Männer und Frauen in olivgrüner Montur und mit Tarnfarbe im Gesicht begegnet: Sie gehören nicht zum Fasching. Ihre Mission ist ernsthaft. Die Bundeswehr ist zu Gefechtsübungen in Teilen des südlichen Landkreises unterwegs.

"Golden Badger", zu Deutsch "goldener Dachs", heißt die Übung, die vom 12. bis 21. Februar im Bereich Wehringen, Schwabmünchen sowie in den Verwaltungsgemeinschaften Großaitingen, Lechfeld, Langerringen und Stauden stattfindet. Nach Auskunft des Landratsamts kann auch in den Nachtstunden geübt werden.

Finger weg von Sprengmitteln

Worum es konkret geht, ist unklar. Eine Anfrage beim Bundesverteidigungsministeriums in Berlin blieb bislang unbeantwortet. Informationen gibt es nur über das Amtsblatt des Landratsamts. Demnach soll sich die Bevölkerung von Einrichtungen der übenden Truppen fernhalten. Es wird außerdem auf Gefahren hingewiesen, die von liegen gebliebenen "militärischen Sprengmitteln" ausgeht. Dazu gehören zum Beispiel Munition. Wer derartige Gegenstände auffindet, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Sind durch die Übung Schäden entstanden, sollen sich Grundstücksbesitzer direkt an Gemeinde wenden. Laut Mitteilung des Landratsamts gibt es auch einen "Flurschadensoffizier" und "Schadentrupps der Streitkräfte", die Schäden abgelten.

Der "goldene Dachs" wird offenbar auch im angrenzenden Oberbayern im Erdreich wühlen. Dort sind dann örtlich unterschiedlich bis zu 200 Soldaten mit rund 30 Fahrzeugen unterwegs. Auch gepanzerte Fahrzeuge und Kettenfahrzeuge werden im Einsatz sein. Geübt wird zum Beispiel die Orientierung.

Weitere Großübung ab dem Frühjahr

In diesem Jahr wird die Bundeswehr ein weiteres Manöver starten, das für die Öffentlichkeit sichtbar wird. "Quadriga 2024" heißt die größte Übung deutscher Landstreitkräfte seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Das Deutsche Heer steht dabei im Mittelpunkt. Mehr als 12.000 Soldaten trainieren die Alarmierung und Verlegung von nationalen und multinationalen Landstreitkräften. "Quadriga", benannt nach dem römischen Viergespann, setzt sich aus mehreren Großübungen zusammen. Nach Auskunft der Bundeswehr geht es darum, die Fähigkeiten zur schnellen Verlegung eigener Kräfte an die Nato-Ostflanke nach Norwegen, Litauen, Rumänien oder Ungarn zu trainieren. So sollen Erkenntnisse für den Einsatz der Landstreitkräfte gewonnen werden – von der Alarmierung bis zum multinationalen Gefecht. Inwieweit das Augsburger Land davon betroffen sein wird, ist nicht bekannt.

