Die Corona-Regeln machen der Kultur im Kreis Augsburg zu schaffen

Plus Die Regeln zum Besuch im Theater, eines Konzerts oder anderen Veranstaltungen wurden verschärft. Das macht Kulturschaffenden und Veranstaltern im Landkreis Augsburg zu schaffen.

Die Pandemie macht Veranstaltern, Künstlern und Besuchern erneut einen Strich durch die Rechnung. Angesichts der hohen Inzidenz wurden die Regeln verschärft. "Unter den aktuellen Bedingungen ist es nicht mehr wirtschaftlich, Veranstaltungen durchzuführen", sagt Elisabeth Morhard, Leiterin des Kulturamts Bobingen. Deshalb bleibt die Bobinger Stadthalle wie viele andere Einrichtungen im Landkreis vorerst leer.