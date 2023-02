Die Gemeinden im Landkreis Augsburg müssen mehr Kreisumlage zahlen

Plus Das Budget für den Landkreis Augsburg steht. Der Kreisausschuss hat das Zahlenwerk für 2023 angenommen. Die Gemeinden müssen bei der Finanzierung mithelfen.

Haushaltsverhandlungen sind immer eine anstrengende Angelegenheit: Man beginnt mit vielen Wünschen und einem sehr großen Defizit und einigt sich schließlich auf viele kleine Kompromisse und ein finanzierbares Budget. Die erleichterten Wortmeldungen im Kreisausschuss des Landkreises Augsburg zeigen aber: In diesem Jahr war es etwas kniffliger als sonst. Die teuren Schulprojekte wie der Neubau des Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen machen die Finanzdecke dünner. Um den Haushalt auszugleichen, müssen die Gemeinden mehr Kreisumlage bezahlen.