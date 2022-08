Die Heimat von oben: Hätten Sie's gewusst?

Beim Luftbild-Rätsel war ein genauer Blick nötig. Wir lösen die Fragen auf – und verraten, wer gewonnen hat.

Ganz ehrlich: Das Luftbild-Rätsel war nicht einfach. Wer die Fragen zu den fünf veröffentlichten Bildern lösen wollte, musste genau hinschauen. Neben der Ortskenntnis war auch Wissen um die Heimatgeschichte nötig.

Das Schloss Mickhausen (Frage eins) war aus dem Blickwinkel nicht sofort zu erkennen. Am ehesten der neu angelegte Renaissance-Garten mit der winkelförmigen Orangerie. Als Orientierungspunkt diente noch der graue Turm der ehemaligen Schlossbrauerei Prinzing, der im Ortsbild heraussticht. Wer Mickhausen erkannt hatte, musste in die Geschichte einsteigen. Denn gefragt war, auf welche Familie das Gemäuer zurückgeht. Tatsächlich befand sich das Anwesen ursprünglich im Besitz der Edlen von Reck. Über die Familie von Argon kam es an die Herren von Freyberg (Freiberg), die Mitte des 15. Jahrhunderts das Wasserschloss erbauten. Im Jahr 1498 erwarb es Kaiser Maximilian. Mit ihm kommt eine berühmte Familie ins Spiel: Jakob Fugger kaufte das mittlere umgebaute Jagdschloss. Sein Ziehsohn Raymund Fugger ließ das Schloss neu gestalten oder neu aufbauen. Die heutige Optik geht wohl auf ihn zurück.

Antwort 2: Die Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße ist Königsbrunns zentrale Verkehrsachse. Foto: Karl Rosengart

Er machte Königsbrunn groß

Etwas jünger ist die Geschichte, die mit der zweiten Frage zu tun hat: Gesucht war der Namensgeber der abgebildeten Straße. Sie sticht im Bild heraus, deutlich zu erkennen sind die prägenden mehrstöckigen Gebäude sowie dahinter die Hallen und Sportanlagen. Richtig erkannt: Es handelt sich um Königsbrunn. 1948 wurde Fritz Wohlfahrt an die Spitze des damals mit 4000 Einwohnern noch kleinen Bauerndorfs gewählt. Heute ist Königsbrunn mit über 27.000 Einwohnern die größte Stadt im Augsburger Land. Großen Anteil am Wachstum hatte Fritz Wohlfahrt. Sein Einsatz war dabei ausschlaggebend, dass Königsbrunn 1967 zur Stadt erhoben wurde. Mit seinem Engagement sind auch Projekte wie die Brücke über den Lech Richtung Mering und der Bau der Königstherme verbunden, die die Stadt ab 1984 weithin bekannt machte.

Antwort 3: Der höchste Kirchturm weit und breit. Er ist über 70 Meter hoch und gehört zur Pfarrkirche St. Micheal in Schwabmünchen. Foto: Karl Rosengart

Der höchste Kirchturm weit und breit

Weithin bekannt ist auch der gesuchte Kirchturm in Frage drei: Er befindet sich am rechten oberen Bildrand. Aus der Vogelperspektive ist er eher schwer zu erkennen. Vom Boden aus überragt er die Stadt Schwabmünchen weithin sichtbar. Der spitze Turm von St. Michael ist über 70 Meter hoch.

Eine echte Herausforderung war die vierte Frage. Gesucht war eine Stadt mit großem Gewerbegebiet. Hilfreich für die Lösung war der Hinweis auf die Bahnlinie, die das Areal vom Zentrum abtrennt. Trotzdem war fast kriminalistischer Scharfsinn nötig, um Bobingen mit seinem V-Markt oder dem Kieswerk am unteren Bildrand zu erkennen.

Antwort 4: Zu sehen ist das Bobinger Gewerbegebiet. Foto: Karl Rosengart

Wer tummelt sich im Schwimmerbecken der Singoldwelle?

Deutlich einfacher machte es der Bildausschnitt in Frage fünf. Denn klar zu erkennen war das Freibad, das in Schwabmünchen liegt. Aus der Luft konnten sogar die acht Bahnen des 50-Meter-Schwimmerbeckens gezählt werden. Die gestochen scharfen Bilder stammen von Karl Rosengart. Er geht leidenschaftlich gerne in die Luft, um den südlichen Landkreis von oben zu fotografieren. Für seine Sammlung von Luftbildern wurde der Bobinger jüngst mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet Über die Jahre hat er ein Archiv von über 1000 Luftbildaufnahmen zusammengestellt und der Stadt immer wieder zur Verfügung gestellt. Auch für die Schwabmünchner Allgemeine geht er gerne in die Luft.

Antwort 5: Die Singoldwelle befindet sich in Schwabmünchen. Foto: Karl Rosengart

Aus den vielen Einsendungen wurden folgende Gewinner ausgelost:

Uschi Weimeier aus Langerringen (Kalenderbuch "Saisonal Kochen - 100 leckere Rezepte rund um das Jahr")

aus Langerringen (Kalenderbuch "Saisonal Kochen - 100 leckere Rezepte rund um das Jahr") Jürgen Jadwiczek aus Schwabmünchen (Buch "Um die Welt - Die besten Reise-Reportagen der Augsburger Allgemeinen")

aus Schwabmünchen (Buch "Um die Welt - Die besten Reise-Reportagen der Augsburger Allgemeinen") Josef Leinauer aus Schwabmünchen (Buch "Kirchen & Klöster - Die schönsten sakralen Bauwerke unserer Heimat")

aus Schwabmünchen (Buch "Kirchen & Klöster - Die schönsten sakralen Bauwerke unserer Heimat") Siegfried Steinhart aus Königsbrunn (Magazin "Unser Essen")

aus Königsbrunn (Magazin "Unser Essen") Christine Egelhofer aus Oberottmarshausen (Magazin "Unser Essen")

Die Preise können werktags zwischen 9 und 12 Uhr in der Redaktion (Bahnhofstraße 17 Schwabmünchen) oder nach Rücksprache unter Telefon 08232/967710 abgeholt werden.