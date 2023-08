Hobbyköche hinter den Gaumengaudi-Rezepten verraten ihre Tricks

Huhn vom Grill oder Gemüse-Brotsalat: Die Spezialitäten dieser Kulinarik-Begeisterten aus dem Landkreis Augsburg sind in einem Magazin verewigt.

Mit den Speisen, die fünf Hobbyköchinnen und -köche zur „Gaumengaudi“ beigesteuert haben, kann man eine delikate Sommerparty ausrichten. Genau das wird Franz Rommel in seinem Garten in Langerringen auch in diesem Jahr wieder tun: „Unsere Freunde und Verwandten freuen sich schon, wenn sie zu unseren Grillfesten eingeladen werden“, schmunzelt der ehemalige Soldat. Rund 50 Freizeitköchinnen und Köche haben ihre Lieblingsrezepte für den Sommer in der Zeitschrift „Gaumengaudi“ veröffentlicht. Darunter waren einige aus der Region zwischen Königsbrunn und Mickhausen. Hier verraten sie ihre Küchengeheimnisse.

Rommel hat „Chicken Balls vom Keramikgrill“ als Sommergericht eingesandt. „Der Keramikgrill steht direkt auf der Terrasse“, erklärt der 66-Jährige, der aber noch drei andere Grills und Smoker sein Eigen nennt. Seit seiner Pensionierung vor zehn Jahren hat Rommel die Leidenschaft fürs Kochen und Grillen entdeckt. „Meine Frau und ich kochen auch gerne zusammen,“ erzählt Rommel, „wobei ich lieber Tomahawk- und T-Bone-Steaks esse und meine Frau Huhn bevorzugt.“

Das ist die Vorspeise von Franz Rommel aus Langerringen

Die kleinen Bällchen, die Franz Rommel gerne als Vorspeise anbietet, lassen sich auch vegetarisch zubereiten: „Dazu nimmt man einfach Zucchinistreifen statt Speck und füllt das Ganze mit Gemüse.“ Wichtig ist es, die „Balls“ einige Stunden ruhen zu lassen, bevor sie auf den Grill kommen.

Franz Rommel hat auf seiner Terrasse in Langerringen einen Keramikgrill stehen, in dem er seine „Chicken Balls“ zubereitet. Foto: Doris Karl

Vollkommen fleischfrei ist der „Karottenaufstrich“ von Ingrid Stettnisch aus Königsbrunn. „Das Schöne an diesen Rezept ist, dass man es immer wieder neu kreieren kann, mit Kräutern der Saison, Knoblauch oder Kräuterbutter. „Ich koche seit meinem 17. Lebensjahr“, erzählt die 67-jährige Königsbrunnerin.

Gewürze aus dem Garten oder vom Bio-Versand

Stettnisch achtet darauf, beste Zutaten für ihre Gerichte zu verwenden. Die Gewürze bezieht sie von einem spezialisierten Bio-Versandhandel. „Ich ziehe aber auch meine eigenen Kräuter auf dem Balkon und mache im Sommer gerne Marmelade, nur mit Vanille, ohne weitere Aromastoffe.“

Kochen gelernt hat Stettnisch von ihrer Oma und ihrer Mutter. Das gilt auch für Rainer Scheuringer, der ebenfalls in Königsbrunn wohnt. Der 62-jährige Postbote hat sich beim Auszug aus dem Elternhaus die Rezepte seiner Leibspeisen von der Mutter aufschreiben lassen. „Schnell habe ich festgestellt, dass ich die genauso gut kochen kann“, freut sich Scheuringer. Sein „Schweizer Wurstsalat de luxe“ basiert auf einem Rezept von Johann Lafer. Den Sternekoch hat Rainer Scheuringer bei einer Fernsehshow kennengelernt. „Ich habe mir erlaubt, den Salat ein wenig anders anzurichten“, verrät der Hobbykoch und grinst dabei schelmisch.

Über 1000 Rezepte hat Rainer Scheuringer aus Königsbrunn gesammelt. In der „Gaumengaudi“ findet sich sein „Wurstsalat de Luxe“ nach einem Rezept von Johann Lafer. Foto: Doris Karl

Ein großer Fan seiner Küche ist Scheuringers Ehefrau: „Sie kennt mich nur kochend“, lacht er. An seinen freien Tagen zaubert er gerne mal ein Gericht aus seiner über 1000 Rezepte umfassenden Sammlung. Der Königsbrunner würde gerne beim „Perfekten Dinner“ mitmachen. „Leider hat es bei den letzten zwei Gelegenheiten nicht gepasst“, erzählt Scheuringer. „Aber aller guten Dinge sind drei.“ Das Menü fürs Fernsehen hat er jedenfalls schon parat.

Ihren großen Auftritt hatte Johanna Binder aus Großaitingen bereits. „Vor fünf Jahren habe ich eine

fünfstöckige Hochzeitstorte für eine Verwandte im Tessin gemacht“, erzählt die ehemalige Handarbeits-

und Hauswirtschaftslehrerin.

Einen Brotsalat aus dem Tessin hat Johanna Binder aus Großaitingen für die „Gaumengaudi“ zubereitet. Foto: Doris Karl

Aus dem Tessin kommt auch eines der Rezepte, die Binder in der „Gaumengaudi“ veröffentlicht hat. Der „Gemüse-Brotsalat“ wird mit Schwarzbrot, im Original eine Tessiner Spezialität, gemacht. Binder hat das Kochen ebenfalls von ihrer Mutter gelernt: „Meine Schwester hat immer die Schuhe geputzt, und ich habe in der Küche geholfen“, erinnert sie sich. Die gebürtige Großaitingerin fand so viel Gefallen an dieser Arbeit, dass sie in Nürnberg die Hauswirtschaftsschule besuchte und von 1969 bis zu ihrer Pensionierung an der Schule in Großaitingen unterrichtet hat.

Karina Rößle und ihr Enkel ernten Zucchini im eigenen Garten in Mickhausen. Ihr bunter Nudelsalat wird mit regionalen und saisonalen Zutaten zubereitet. Foto: Doris Karl

„Regional, saisonal und bunt“ sind wichtige Kriterien bei den Rößles in Mickhausen. „Selbergemachte Nudeln sind bei uns Tradition“, erzählt die 53-jährige dreifache Mutter Karina Rößle. Das hat sie von ihrer Mutter und ihrer Großmutter gelernt. „Und auch meine Kinder haben in der Küche geholfen“, so die Altenpflegerin, „genauso wie es jetzt mein zweijähriger Enkel macht.“ In den „Italienischen Nudelsalat“, der die Zeitschrift Gaumengaudi bereichert, kommt Gemüse der Saison, möglichst aus dem Garten. „Ich habe wunderbare Paprika und Zucchini, die passen sehr gut“, sagt Rößle. Ansonsten kauft sie auf dem Wochenmarkt, bei Hofläden und Fruchthöfen in der Region ein und freut sich, wenn das Gemüse direkt vom Feld auf den Herd wandert. „Frischer geht es nicht!“ lacht sie.

