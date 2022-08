Die Menschen im Augsburger Land sind sehr kritisch

Was Leserinnen und Leser im Landkreis gut finden und wo sie Luft nach oben sehen, zeigt unser Heimat-Check. Noch bis 31. August läuft die große Online-Umfrage.

Endspurt beim Heimat-Check: Bis zum 31. August läuft die große Umfrage zum Lebensgefühl in unseren Dörfern und Städten. Was ist gut, wo ist Luft nach oben? Mitmachen kann jeder, und es winken sogar Geldpreise von 20 mal 500 Euro. Schon jetzt ist die Umfrage ein großer Erfolg, vor allem dank der vielen Anregungen der Leserinnen und Leser.

Die Anregungen aus den Orten im südlichen Landkreis gehen querbeet – vom Öffentlichen Personennahverkehr über Kinderbetreuung, Ärzteversorgung, Sauberkeit bis hin zu mehr Freizeitangeboten für junge Menschen.

Verkehr: Bobingen, der Landkreis und die Stadt Augsburg müssten endlich wirklich fahrradgerecht werden und nicht irgendwelche Alibiaktionen vorschieben. Die ständige Ausweitung von Tempo-30-Zonen dient nicht der Sicherheit, sondern bringt nur Unruhe in den Verkehr", schreibt ein Leser. Für Graben wünscht sich ein Teilnehmer an der Umfrage, das Verkehrsaufkommen und den -lärm zu reduzieren. In den Stauden wird die Reaktivierung der Bahn gefordert. Kritik kommt aus Mickhausen: Ohne Auto gehe gar nichts.

Lärm: In Langerringen wird angeregt, den Flugverkehr deutlich zu reduzieren. Den würden vor allem private Flugzeuge an Wochenenden verursachen. Außerdem sollte die Population von Tauben und Krähen reduziert werden. Bei den gesetzlichen Ruhezeiten sollte gegenseitig mehr Rücksicht genommen werden. Kritik kommt auch aus Langenneufnach: "Wir wohnen in einem Naturpark, Naherholungsgebiet davon merkt man aber nichts, wenn tagtäglich die Jets mit und ohne Überschallknall drüberziehen."

Kultur: In Bobingen wird ein Kulturzentrum angeregt. Die Kritik eines Lesers ist deutlich: "Alles, was in dieser Richtung von Seiten der Stadt angeboten wird, sind seit Jahren Notlösungen."

Einkaufen: Ein Lob aus Klosterlechfeld: "Die Anbindung an Untermeitingen macht die Einkaufssituation gut. Es fehlen aber die kleinen Händler." In Wehringen wird generationenübergreifender Treffpunkt, zum Beispiel ein Café angeregt.

Ärzte und Krankenhaus: Schwabmünchen benötige mehr Zahnärzte und Fachärzte. Die Wartezeiten insbesondere bei Hautarzt, Frauenarzt und Physiotherapeut seien viel zu lange und führten zu Abwanderung in andere Städte. Auch die Diskussion um eine Auflösung der beiden Standorte der Wertachkliniken ist bei den Antworten zu finden. Ein Leser regt an, dass bei einem neuen Standort unbedingt auch die Menschen aus den Stauden berücksichtigt werden müssen. Für sie sei ein Standort auf dem Lechfeld oder in Bobingen keine Option.

Zeitung: Ein Umfrage-Teilnehmer kritisiert: "Seit der Neugestaltung der Zeitung muss ich mir eine neue Brille zulegen, da ich beim Lesen erhebliche Schwierigkeiten habe." Auch aus Klosterlechfeld kommen kritische Worte: "Die Veränderung der Tageszeitung hat die Übersichtlichkeit nicht verbessert." Lob und Tadel gibt es auch für die Lokalausgabe. Es werden unter anderem mehr Berichte über Vereine und Veranstaltungen gewünscht. Ein Leser schreibt: "Jedoch die beste Zeitung, was an Info und Recherche greifbar ist. Danke dafür."

Klima: In Walkertshofen würden die Lampen am Lagerhaus jeden Abend brennen. Die Energie könnte eingespart werden.

Stadtentwicklung: In Schwabmünchen sollte das Alte Rathaus endlich in Angriff genommen werden. Es dürfe nicht weiter verkommen. Die Parksituation in der Stadt wird als schlecht beschrieben. Außerdem müsste es mehr Gastronomie in Schwabmünchen geben.

Lebensqualität: Deutliche Worte vom Lechfeld: "Untermeitingen wird leider ein Ort nur für Senioren. Nach 18 Uhr ist das Leben erloschen." Anders empfindet es ein Leser aus Königsbrunn: "Die Lebensqualität in Königsbrunn ist sehr gut, man ist auch mittlerweile schnell in Augsburg. Eine eigene Polizeidienststelle wäre generell nicht schlecht." Kritik bleibt nicht aus: "Königsbrunn hat keine geeignete Halle für kulturelle Veranstaltungen. Ein Trauerspiel für eine Stadt mit 30.000 Einwohnern. Das dürfte in Bayern einmalig sein."