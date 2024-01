Die Menschenretterin in der Hölle auf Schienen

Von Maximilian Czysz - 05:50 Uhr Artikel anhören Shape

Am Holocaust-Gedenktag soll an Franka Mandel erinnert werden. Autor Maximilian Czysz hat den Lebensweg der besonderen Frau, der mit dem Waldwerk Kuno zu tun hat, nachgezeichnet.

Es war die Hölle auf Schienen: In Viehwaggons gepfercht wurden im Februar des Jahres 1945 Frauen aus dem Konzentrationslager Ravensbrück nach Schwaben transportiert. 16 Tage dauerte die Fahrt ins Ungewisse. Angst. Kälte. Hunger. Luftangriffe. Die rund 500 jüdischen Frauen kämpften ums Überleben. Auf der Horror-Zugfahrt ins Lager Burgau, das auch zur Arbeit im geheimen Waldwerk Kuno eingerichtet worden war, begannen die Frauen aus Todesangst zu schreien und wild um sich zu schlagen. Vermutlich hätte es viele Tote gegeben, wenn nicht eine junge Frau besonnen und mutig gewesen wäre.

„Vielleicht hätten wir einander in dieser Samstagnacht mit zügellos gewordenen Instinkten gegenseitig zerstört“, schrieb Eva Dános in ihren Aufzeichnungen. Sie gehörte zu den Frauen im Waggon, in dem auch Franka kauerte. Sie begann in der Dunkelheit jiddische Lieder zu singen. Eva Dános erinnerte sich: „Franka hat die Menschlichkeit in all den gekrümmten Elenden angesprochen und wachgerufen. Heute Nacht singen wir, heute Nacht sind es nicht unsere Körper, die leiden, heute Nacht bluten unsere Herzen. Die schreienden Stimmen sind heute Nacht verstummt und die wildesten Frauen flüstern nur Namen ins Dunkel.” Wer war diese Menschenretterin namens Franka?

