Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt - was tun die Kommunen?

Die Klimaerwärmung sorgt für häufigere Hitzeperioden. Gemeinden sollten sich Gedanken machen über genügend Beschattung und Hitzeschutzräume, sagt das Augsburger Landratsamt.

Es wird immer heißer – auf der ganzen Welt und auch bei uns. Fast um acht Grad ist die Durchschnittstemperatur in der Region seit 1971 gestiegen – das zeigen die Datenauswertungen des Deutschen Wetterdienstes für das Bayerische Landesamt für Umweltschutz. Und es wird noch heißer: Die Modellierungen für die Zukunft im "Bayerischen Klimainformationssystem" haben ermittelt, dass die Temperaturen bis zum Jahr 2050 im Durchschnitt noch einmal um 1,4 Grad steigen werden, im schlimmsten Fall vielleicht auch maximal um 2,1 Grad. Nochmals 50 Jahre später, also bis 2100, könnte es im Landkreis Augsburg je nach Klimaszenario um bis zu 5 Grad im Durchschnitt heißer werden.

Dass die Hitzewellen häufiger und länger werden, betonte vor Kurzem auch die Amtsärztin im Gesundheitsamt, Dr. Mona Glaesson. "Deshalb sollten sich die Kommunen nun um Schutzkonzepte, vor allem für vulnerable Gruppen wie Kinder, alte Menschen, Vorerkrankte und Menschen, die im Freien arbeiten müssen, Gedanken machen", so die Ärztin. Denn durch die Hitze tagsüber ohne nächtliche Abkühlung kann der menschliche Organismus stark belastet werden.

Jedes Jahr brechen Menschen in der Hitze zusammen

Das weiß das Bayerische Rote Kreuz nur allzu gut: Immer wieder werden Rettungskräfte gerufen, weil Menschen in der Hitze kollabiert sind, "und das sind in den vergangenen Jahren geschätzt mindestens 20 Prozent mehr als früher", sagt Thomas Haugg, BRK-Kreisgeschäftsführer. Grund ist zu wenig Vorsorge an Hitzetagen: "Man sollte immer genügend zu trinken dabei haben, auch im Auto, falls man mal im Stau steht", rät Haugg. Entscheidend sei auch das richtige Getränk, am besten isotonische Sportgetränke oder Wasser. Bier sei zwar auch isotonisch, wie vor allem Liebhaber immer behaupten, "aber der Alkohol verbrennt Zucker und dann kommt man ganz schnell in den Unterzucker", so der Fachmann.

Für die kommende Sommersaison mit Festen, Konzerten und Sportveranstaltungen seien die Rettungskräfte gut gerüstet, da bereits bei der Genehmigung klar ist, wie viele Einsatzkräfte man voraussichtlich braucht. "Wir versuchen immer, vor die Lage zu kommen", wie eine gute Vorbereitung im Fachjargon heißt. Da die meisten Plätze und Sportstätten im Landkreis kaum Rückzugsorte im Schatten bieten, rät Haugg unbedingt zu einer Kopfbedeckung und Sonnencreme. "Man sollte einfach gut auf sich aufpassen und vorsorgen, aber sich auch nicht scheuen, den Rettungsdienst zu rufen, wenn die Lage brenzlig wird."

Dabei könnten Kommunen mit vielerlei Maßnahmen die negativen Folgen der Hitzetage mildern – etwa öffentliche Trinkwasserbrunnen und eine Zusammenstellung aller kühlen Orte wie Kirchen, kühle oder klimatisierte Gemeinderäume, Parks und Kinos. Die Öffnungszeiten von Schwimmbädern könnten an Hitzetagen verlängert werden, schlägt das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vor.

Stadtbergen hat bereits einige Maßnahmen umgesetzt, um den Bürgerinnen und Bürgern die Hundstage so erträglich wie möglich zu machen. Seit Kurzem ist dort eine Klimamanagerin aktiv, die sich speziell um das Thema kümmert. "Wir haben bereits einige öffentliche Trinkbrunnen", sagt Claudia Günther. Einer steht beispielsweise am Bismarckturm, weitere an diversen Sportstätten sowie auf dem Parkplatz bei der Waldhausklinik in Deuringen. Weitere Standorte sind geplant. Zudem ist das Rathaus eine sogenannte "Refill-Station". Dort können die Menschen kostenlos ihre Trinkflasche mit frischem Wasser auffüllen. "Dies wollen wir noch weiter ausbauen", sagt Günther. Neben etlichen Blühflächen und einer Streuobstwiese gibt es Beschattungseinrichtungen in den Kindertagesstätten und an Spiel- und Sportstätten, sagt Günther.

Vor allem für alte Menschen sind längere Hitzeperioden eine Belastung. Foto: Jana Bauch, dpa (Symbolbild)

In Königsbrunn wolle man zunehmend Flächen "entsiegeln", berichtet Tiefbauamtsleiter Jörg Kratzer. Das bedeute, dass überall dort, wo viel Fläche verbaut wurde, zusätzlich Grünflächen entstehen sollen. Ein Beispiel ist der Bereich Fichten- und Lindenstraße, wo demnächst Wasserleitungen verlegt werden. Auch im Zuge der Umgestaltung der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße werden mehr städtische Grünflächen geschaffen - hier entstehen über 40 Inseln mit Hochbeeten und Sitzbänken. Diesen Herbst werden dort Bäume gepflanzt, die in wenigen Jahren schon an Hitzetagen Schatten spenden sollen.

"Hitzeportal" auf der Homepage des Landkreises Augsburg

Gersthofen hat eine Klimabeauftragte und setzt bei künftigen Bebauungsplänen wie in Königsbrunn auf mehr Grün, das Kühlung bringen könnte. Ein Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt soll ebenfalls realisiert werden: Die Stadtwerke wollen Trinkbrunnen aufstellen. Der Landkreis Augsburg hat zu dem Thema auf seiner Homepage ein "Hitzeportal" erstellt mit Tipps, Informationen für Bürgerinnen und Bürger, Kitas, Schulen, Pflegeeinrichtungen und Kommunen. Außerdem gibt es Links zu Studien und Klimadaten. (mit lig, thia, jkor)