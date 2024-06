Die Proben in Schwabmünchen laufen auf Hochtouren

Im Juni gibt der Augsburger Sängerkreis mit dem Chor des Gymnasiums Schwabmünchen und der Friedberger 3BA Concert Band Orffs Carmina Burana zum Besten. Die Redaktion verlost Karten.

Es ist ein besonders langes Jubiläum. Wenn der Augsburger Sängerkreis Ende Juni mit zwei großen Konzerten in Stadtbergen das Programm zur Feier des 125-jährigen Bestehen abschließt, ist er schon fast 130 Jahre alt. Einiges ist in den vergangenen Jahren dazwischen gekommen. Nun sieht alles gut aus, seit einem Jahr bereiten rund 300 Mitwirkende sich vor und üben Carl Orffs "Carmina Burana". "Alle sind top motiviert", sagt der Präsident des Sängerkreises, Christian Toth, der auch den Generationenchor in Königsbrunn leitet und dort für die FDP im Stadtrat sitzt. Für die Konzerte in Stadtbergen verlost die Redaktion Karten.

Der Augsburger Sängerkreis ist ein Zusammenschluss aus mehr als 130 Laienchören aus Augsburg, dem Landkreis Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg. Rund 7000 Menschen singen mit. Der Sängerkreis berät die Laienchöre und gibt Zuschüsse. Er organisiert Seminare und fördert Jugendarbeit.

Jubiläumsprogramm des Augsburger Sängerkreises hat sich verzögert

Eigentlich, erklärt Präsident Toth, sei schon für 2020 ein Jubiläumsprogramm vorgesehen gewesen. Dann kam Corona. Auch danach gab es noch Rückschläge, im vergangenen Winter wurde etwa ein Konzert auf dem Marienplatz in Friedberg abgesagt. Zu teuer. Toth hatte mit 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern gerechnet. Aber ansonsten ist das Jubiläumsprogramm in vollem Gange. Anfang des Jahres war der Saal im Parktheater in Göggingen voll besetzt.

Auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Schwabmünchen stecken mitten in den Vorbereitungen. Foto: Augsburger Sängerkreis

Die 300 Mitwirkenden, die sich aktuell unter anderem in Proberäumen in Schwabmünchen auf das Abschlusskonzert in Stadtbergen vorbereiten, kommen etwa von den Chören des Sängerkreises, vom Chor des Gymnasiums Schwabmünchen - oder von der 3BA Concert Band aus Friedberg, einer Brassband. Denn "Carmina Burana" wird in Stadtbergen nicht in der klassischen, sondern in der Brass-Version zu hören sein. Toth sagt: "Wir wollen schon etwas Außergewöhnliches machen."

Noch proben die verschiedenen Gruppen separat. Am Wochenende findet in Rehling eine gemeinschaftliche Probe aller Sänger statt. Ein Bus-Unternehmen fährt die Schülerinnen und Schüler aus Schwabmünchen in den Landkreis Aichach-Friedberg. Bei der Generalprobe Mitte Juni kommt dann auch Dirigent Corsin Tuor aus der Schweiz dazu.

Die beiden Konzertabende in der Mehrzweckhalle in Stadtbergen, Am Sportpark 2, finden am Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr und am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr statt. Karten können auf reservix.de gekauft werden. Kostenlos dabei sind 20 Leserinnen und Leser: Die Redaktion verlost für jeden der beiden Konzertabende fünf Mal zwei Karten. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Carmina Burana). Ganz wichtig: Geben Sie an, für welchen der beiden Abende Sie Karten gewinnen möchten. Einsendeschluss ist Montag, 10. Juni, 23.59 Uhr. Die Karten sind für die Gewinner an der Tageskasse hinterlegt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz.