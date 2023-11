Neues Buch widmet sich den Römern im Augsburger Land

Plus In einem neuen Buch ist festgehalten, wo überall die Römer zwischen Alpenrand und Limesland Spuren hinterlassen haben.

Die römischen Spuren "zwischen Alpenrand und Limesland" beschreibt Martin Kluger in einem neuen Buch. Vor allem im südlichen Landkreis ist das römische Erbe heute noch gegenwärtig.

Aus der Luft ist zum Beispiel auf dem Lechfeld die kerzengerade frühere Staatsstraße Via Claudia Augusta zu sehen. Sie verband früher die Provinz Raetien mit der Region um das heutige Venedig und der Poebene. An der wichtigen Straße lag nicht nur Augsburg als Sitz des römischen Statthalters von Raetien, sondern auch die Straßenstation ad nonas auf dem Gebiet des heutigen Königsbrunns.