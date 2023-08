Plus Landschaftspflegeverband baut Unterkünfte für Fledermäuse

Die Wohnungsnot ist auch bei Tieren groß. Fledermäuse sind seit Langem in Deutschland bedroht. Nicht nur macht ihnen der Rückgang der Insekten zu schaffen, sondern auch der Mangel an geeigneten Sommer- und Winterquartieren. Einstmals nutzten sie innerorts alte Häuser oder Kirchen und außerorts auch gerne alte Scheunen. Doch mit zunehmender Urbanisierung, Verdichtung und Sanierung fällt es ihnen zusehends schwerer geeignete Unterschlüpfe zu finden.

Auch für die im Wald lebenden Arten sieht es durch Monokulturen und Verlust von naturnahen Wäldern oft problematisch aus. Fledermäuse bewohnen verschiedene Quartiere im Winter, Sommer und während der Wochenstube. Auch wenn sie regelmäßig zwischen den Jahreszeiten ihre Wohnungen wechseln, bleiben Fledermäuse ortstreu, reagieren aber empfindlich auf Störungen.