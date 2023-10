Diese Bücher liest die Redaktion an kühlen Herbsttagen

Plus Herbstzeit ist Lesezeit: Die Mitglieder unserer Redaktion im Augsburger Land stellen Werke vor, die sie aktuell nicht aus der Hand legen können.

Ob der Liebesroman abends auf dem Sofa, eingekuschelt in die warme Wolldecke, oder der Krimi im E-Book-Reader auf der Laufband-Ablage im Fitnessstudio: Diese Bücher stehen bei den Redaktionsmitgliedern gerade hoch im Kurs.

Jana Korczikowski liest gerne Thriller von Marcus Hünnebeck. "Die TodesApp" nimmt sie daher gerade überallhin mit: Das Ermittler-Duo Robert Drosten und Lukas Sommer stößt auf eine Mordserie an drei jungen Frauen, die sich mit einem Unbekannten an verlassenen Orten getroffen haben. Handy und Laptop der Frauen sind verschwunden.