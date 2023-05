Drogen und Alkohol im Fokus der Polizei

Nicht nur bei der Verkehrskontrolle in Bobingen werden die Beamten diese Woche fündig.

Die Fahrtüchtigkeit von Autofahrern haben Beamte der Polizeiinspektion Bobingen am Montag, 15. Mai, ganz genau unter die Lupe genommen. Sie führten am Montag zwischen 17.30 und 20.30 Uhr in der Wertachstraße in Königsbrunn eine Verkehrskontrolle durch. 43 Fahrzeuge wurden angehalten. Das Ergebnis: Bei einem Fahrer stellte die Polizei drogentypische Auffälligkeiten fest. Er durfte nicht weiterfahren und musste zur Blutentnahme. Sechs weitere Fahrer wurden wegen anderweitiger Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung verwarnt. Zudem machte die Polizei während der Aktion mit Informationsmaterial auf die Gefahren des Fahrens unter Einfluss von Alkohol und Drogen aufmerksam.

Drogentest reagiert positiv auf Kokain

Bereits am Tag nach der Kontrolle erwischte die Polizei Bobingen erneut einen Autofahrer, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Die Beamten kontrollierte einen 22-jährigen Autofahrer am Bahnhofsplatz in Bobingen. Dabei räumte er ein, in den vergangenen Tagen illegale Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain, berichtet die Polizei. Aus diesem Grund wurde im Krankenhaus Bobingen eine Blutentnahme durchgeführt. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Zwei junge Personen mit Marihuana in Königsbrunn erwischt

Marihuana hat die Polizei bei zwei jungen Personen in Königsbrunn gefunden. Die Streife wurde gegen 23 Uhr auf einen 20jährige Frau und einen 19-jährigen Mann aufmerksam, die sich in der Fuggerstraße beim Gymnasium Süd aufhielten. Bei der Annäherung versuchten sie Gegenstände zu verstecken. Zudem stellten sie einen deutlichen Marihuanageruch fest. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei beiden eine geringe Menge Marihuana. Wie sich im Laufe der Ermittlungen zeigte, verwahrte einer der Beschuldigten zuhause noch weitere Rauschgiftutensilien, so die Polizei. Beide erwarten strafrechtliche Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, obwohl eine Legalisierung derzeit politisch angestrebt wird. (AZ)