Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

E-Busse in Königsbrunn, mehr Busse in den Stauden: Das ist im Nahverkehr geplant

Plus Die Buslinien in der Stadt Königsbrunn sollen bald elektrisch angetrieben werden. Der Kreisausschuss hat nun die Vergabe gestartet. Wann es so weit ist, ist unklar.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Die Königsbrunner Stadtbusse sollen in naher Zukunft elektrisch angetrieben durch die Stadt rollen. Das steht seit einiger Zeit fest. Nun hat der Kreisausschuss bei seiner Sitzung in Schwabmünchen die Vergabe der Linien auf den Weg gebracht. Eigentlich sollten die E-Busse mit dem Start des neuen Vertrages im Dezember 2023 den Betrieb aufnehmen. Jetzt bekommen die künftigen Betreiber aber noch eine Fristverlängerung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen