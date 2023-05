Eichhörnchen vor der Kamera: Das ist das Leserbild im März

Unsere Leserinnen und Leser konnten ihre schönsten Fotomotive aus dem Augsburger Land an die Redaktion schicken. Nun steht der Gewinner für den Monat März fest.

Wer gelungene Bilder aus der Region anderen Fotofreunden präsentieren will, ist beim Leserbilder-Wettbewerb des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen richtig. Die beiden Heimatausgaben haben das Leserbild des Monats März gesucht.

Der Monat März war für Fotografen eher schwierig: Denn nicht jeder wollte bei Schnee und Regen vor die Türe. Trotzdem erreichten die Redaktion wieder viele Bilder, die zeigen: Gerade das wechselhafte Wetter bietet eine besondere Vielfalt und kann eine Herausforderung sein.

6 Bilder Diese März-Fotos standen zur Abstimmung Foto: Marion Courvoisier, Tobias Richter, Silvia Kugelmann, Wunibald Wörle, Cristine Walter und Ingrid Karlinger

Nun steht der März-Gewinner fest: Wunibald Wörle ist ein ganz besonderer Schnappschuss gelungen. Er hat ein Eichhörnchen aus nächster Nähe fotografiert. Das Bild hat bei der Online-Abstimmung, an der alle Leserinnen und Leser teilnehmen konnten, die meisten Stimmen erhalten.

Leserbilder-Voting: Kleine Jury trifft Vorauswahl

Eine kleine Jury der Redaktion trifft eine Vorauswahl aus allen eingesendeten Bildern und lässt dann in einer Online-Abstimmung die Leser entscheiden. Am Jahresende werden die Monatsbilder noch einmal gezeigt.

Die Bilder Die Motive müssen aus dem Augsburger Land stammen und aktuell sein. Gesucht werden Landschaftsaufnahmen, Lichtstimmungen, Menschen in ihrem Umfeld, Fotos von Tieren, Makroaufnahmen von Pflanzen, Nachtbilder oder Schnappschüsse. Die Bandbreite ist groß – so wie die Fotografie selbst. Wer Menschen ablichtet, muss sie im Vorfeld immer um ihr Einverständnis fragen.

Die Fotografen Bitte nur ein ausgewähltes Bild pro Monat schicken. Dazu am besten einige Stichpunkte notieren: Wo und wann ist das Bild entstanden und mit welcher Technik? Gibt es Besonderheiten? Bitte immer auch eine Telefonnummer für Rückfragen hinterlassen.

Die Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.

Wer am laufenden Wettbewerb noch teilnehmen möchte: Gesucht werden aktuelle Bilder aus der Region. Das können Landschaften, besondere Lichtstimmungen, Tiere oder Menschen sein. Wer mitmachen möchte, schickt seine Bilder an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de oder an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de.