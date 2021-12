Ein Experte gibt Tipps: Wie Weihnachten ohne Familienstreit klappt

Zwischen Weihnachtsvorfreude, Quarantäne-Frust und Homeoffice-Stress: Ein Experte aus Schwabmünchen gibt Tipps, wie das Familienleben besser klappen kann.

Die Kinder sind schon nervös, schließlich steht Weihnachten vor der Tür - das zweite in der Pandemie. Und die Ferien beginnen, wann sie aufhören ist noch ungewiss. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt dringend eine Verlängerung der Kita- und Schulferien. Viele Eltern sind indes mit Festvorbereitungen beschäftigt und im Homeoffice-Stress. Andere Familien sitzen in Quarantäne und ihnen fällt die Decke auf den Kopf. Auch das kalte Schmuddelwetter verleitet nicht zu ausgedehnten Ausflügen ins Freie. Rosige Zeiten sehen anders aus. In der Weihnachtszeit steckt viel Konfliktpotenzial. Die meisten Familien werden in den kommenden Wochen viel Zeit zusammen und zuhause verbringen, schließlich sind Freizeitangebote coronabedingt oft eingeschränkt oder hängen vom Impfstatus ab. Diplompädagoge Achim Friedrich vom Familienbüro der St. Gregor-Jugendhilfe in Schwabmünchen gibt Tipps, wie man Stress unterm Weihnachtsbaum vermeiden kann und wie das Zusammenleben friedlich klappt.

"Punkt eins: Akzeptieren Sie, dass nicht alles perfekt sein kann. Nehmen Sie den Druck raus. Irgendwas geht immer schief", rät Friedrich. Egal, ob die Katze in den Christbaum hüpft oder der Braten verkohlt, Ärger und Frust helfen nicht. "Dann ist eben Improvisationstalent gefragt", sagt Friedrich. Ihm selbst ist schon mal die Bratensoße kurz vor dem Festmahl zu Boden gefallen. "Nachdem die Küche geputzt war, gab es eben Braten ohne Soße", sagt er.

Experte aus Schwabmünchen: Zeit für die Kinder ist wichtig

Um Stress an den Feiertagen zu vermeiden, empfiehlt er eine gute Vorbereitung. "Eine Liste zu machen, ist immer hilfreich. Planung ist die halbe Miete", so der Pädagoge. Familien sollen sich im Vorfeld zusammen Gedanken machen: Was wollen wir an den Feiertagen essen? Wann kaufen wir ein? Wer macht was? Gehen wir an Heiligabend in die Kirche? Was machen wir am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag? Das gibt Struktur und Planungssicherheit.

Für ein ausgeglichenes Familienleben rät Friedrich den Eltern, bewusst Zeit für die Kinder zu haben. "Das ist das Entscheidende", ist er sich sicher. Das heißt nicht, dass Eltern ständig und stundenlang um ihre Kinder kreisen sollen. "Aber ihnen immer mal wieder Aufmerksamkeit schenken, das ist wichtig." Zum Beispiel wenn ein Kind etwas Gemaltes herzeigen will oder mal eine halbe Stunde Lego spielen möchte. Eltern sollen die gemeinsame Zeit mit ihren Kinder an Weihnachten genießen: "Sie ist so wertvoll und viel wichtiger als das perfekte Geschenk."

Auch ein Waldspaziergang sorge für Beschäftigung der Kleinen. "Egal ob es die gefrorene Pfütze, der Fuchsbau oder einfach ein Ast ist, Kinder finden im Wald immer aufregende Dinge", sagt der Pädagoge. Und wer bei kaltem Wetter draußen ist, freut sich auch wieder darauf, heim zu kommen. Und angeblich macht frische Luft ja müde.

Eltern sollen sich nicht scheuen, Hilfe zu holen

Sollte sich die Stimmung doch einmal eintrüben, rät er zu "singen, lachen und Humor. Das hilft eigentlich immer und sorgt für gute Laune". Sind Eltern aber überlastet oder sehr gestresst, sollen sie sich nicht scheuen, Hilfe zu holen. "Fragen sie Oma und Opa, Tante und Onkel oder einfach die Nachbarn, ob sie mit den Kindern ein bisschen rausgehen. Jede Stunde ist hilfreich und entlastet."

Und sollten die Feiertage tatsächlich zur mittleren Katastrophe mutieren, die Katze den Baum ruinieren, der Braten verkohlen und die Kinder quengeln, immer an Punkt eins denken: "Akzeptieren Sie, dass nicht alles perfekt sein kann. Nehmen Sie den Druck raus. Irgendwas geht immer schief."