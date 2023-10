Ein MVV-Bus im AVV-Gebiet: Hat er sich verirrt?

Seit einem Monat läuft der Schülerverkehr im südlichen Landkreis über den AVV-Linienverkehr. Übergangsweise ist auch ein Bus im Einsatz, der auf den ersten Blick fremd wirkt.

Wer genau hinschaut, hat ihn vielleicht schon erkannt: Im südlichen Landkreis Augsburg ist ein Bus mit den Farben des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) unterwegs. Eltern sind irritiert, zumal der Schulbusverkehr nach den Sommerferien holprig anlief. AVV-Prokuristin Irene Goßner erklärt, was es mit dem MVV-Bus auf sich hat.

Bei dem Bus handele es sich um ein Leihfahrzeug. Goßner: "Wir stimmen Ihnen zu: Die einheitliche AVV-Beklebung der AVV-Regionalbusse erzeugt einen hohen Wiedererkennungswert. Tatsächlich maßgeblich sind jedoch die jeweiligen Zielanzeigen der Fahrzeuge – und diese sind selbstverständlich auf den Linienbetrieb im AVV abgestimmt."

Unabhängig von der Beklebung würden in den Zielanzeigen der eingesetzten Fahrzeuge immer die entsprechenden AVV-Linien mit dem jeweiligen Fahrtziel angezeigt. Irritierend können auch die Kennzeichen der Busse sein. Dazu erklärt Irene Goßner: "Die Kennzeichen der im AVV eingesetzten Linienbusse zeigen nicht immer den Bezug zur Region, da diese abhängig vom Firmensitz und damit Zulassungsort des jeweiligen Verkehrsunternehmens sind."

Farblich ähnlich, aber in der Optik anders: So sehen die Busse des AVV aus. Foto: Christian Lichtenstern

Warum überhaupt ein Leihfahrzeug nötig ist, hat einen besonderen Grund – er hängt mit dem Systemwechsel zusammen. Im südlichen Landkreis Augsburg wurde nach den Ferien die Schülerbeförderung in den Linienverkehr integriert. Der aktuelle AVV-Regionalbusbetrieb musste laut AVV durch ein gezielt auf die Schulzeiten zugeschnittenes Angebot ergänzt werden. Denn die neu gestalteten Linienverkehre starten regulär erst zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember. AVV-Prokuristin Irene Goßner: "Dies stellt eine besondere Herausforderung für die Verkehrsunternehmer der Region dar. Bis zum Fahrplanwechsel müssen die bestehenden Verkehrsverträge mit entsprechendem Linien- und Fahrplanangebot und dem hierfür auch nötigen Fahrpersonal und den dafür geplanten Fahrzeugen weiterhin bedient werden. Zusätzlich sind nun aber bereits seit Schulstart die Schulfahrten der neuen Verträge gestartet." Und genau diese Übergangszeit bis zum Fahrplanwechsel stelle eine besondere Herausforderung für die Personal- und auch die Fahrzeugkapazitäten der Verkehrsunternehmer dar.

MVV-Bus im Augsburger Land: Fahrbahnwechsel soll Klarheit bringen

Um das zusätzliche Angebot zu meistern, habe sich ein Vertragspartner des AVV zum Teil mit verfügbaren Leihfahrzeugen beholfen. Dazu gehöre ein Bus mit MVV-Beklebung. Mit Fahrplanwechsel wird es laut AVV für Schulkinder, Eltern und Fahrgäste wieder einfacher: Denn mit der Aufnahme des regulären Linienbetriebs im Dezember und dem Wegfall der zusätzlichen Schulfahrten im Dezember würden keine Leihfahrzeuge, sondern wieder flächendeckend die bekannten AVV-Regionalbusse eingesetzt.

Lesen Sie dazu auch

Die Premiere der neuen Schülerbeförderung im südlichen Landkreis lief nicht rund. Busse kamen nicht, fielen aus oder waren für Schüler nicht ausreichend gekennzeichnet. Teilweise mussten Eltern spontan einspringen und ihren Nachwuchs zur Schule bringen oder abholen. Ein Vater aus Walkertshofen erinnert sich an die Startschwierigkeiten: Einmal sei seine Tochter in Schwabmünchen in einen falschen Bus gesetzt worden und lief dann nach Hause – sie hatte ausgerechnet an dem Tag ihr Handy vergessen. Für die besorgten Eltern war sie zweieinhalb Stunden einfach verschwunden. "Mittlerweile hat es sich eingespielt", sagt der Vater.

AVV-Angebot wird größer und hilft gegen den Fahrermangel

Andere Eltern beklagen längere Fahrten ihrer Kinder durch das neue Modell. Hintergrund ist, dass der AVV allen Fahrgäste mehr Kapazitäten zur Verfügung stellen will. Denn die Regionalbusse sind zwar zeitlich morgens und mittags auf die Schulzeiten abgestimmt, stehen jedoch allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Gleichzeitig hilft das Modell, weil in vielen Busunternehmen Fahrer fehlen. Vor einigen Wochen bekannte AVV-Bereichsleiterin Franziska Benz im Kreisausschuss: Der Start sei mehr als holprig gewesen. Schuld daran hätte auch ein Systemausfall beim Hauptunternehmer RBA gehabt: Fahrer hätten teilweise nicht gewusst, wohin sie fahren sollen.