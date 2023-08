Landkreis Augsburg

Ein paar frühe Pilze machen noch keine gute Saison

Plus Der feuchte Sommer ließ im Landkreis Augsburg heuer schon die ersten Pilze sprießen. Weshalb Sammler sich dennoch nicht zu früh freuen sollten.

Von Marco Keitel

In manchen Gegenden im Landkreis Augsburg war der Juli heuer so regenreich wie seit fast einem Jahrzehnt nicht. Was dem ein oder anderen den Freibad-Besuch vermiest hat, freut Pilzsammlerinnen und Pilzsammler. Oder? Schließlich lieben die Schwammerl es feucht und warm. Mancherorts sprießen sie schon jetzt. Laut Günther Groß, Vorsitzender des Pilzvereins Augsburg Königsbrunn, ist das aber noch lange kein Grund, verfrüht die Saison einzuläuten.

Dass die ersten Pilze schon da seien, sei bei dem Wetter der vergangenen Wochen normal, sagt der Königsbrunner. "Aber für uns ist die Hauptzeit im September." Die Trockenheit sorge nun wohl für eine Unterbrechung: "Das flaut jetzt wieder ab. Wenn die Feuchtigkeit fehlt, bleiben sie aus." Nur manche Arten sprießen laut dem Pilz-Experten bereits. Perlpilze etwa, Täublinge, Rotfußröhrlinge, vereinzelt auch Steinpilze. Da gehöre aktuell aber eine Menge Glück dazu: "Da gehen 100 in den Wald und zwei finden Steinpilze", sagt er mit einem Lachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

