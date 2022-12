Ein Zauberwasser macht Autoscheiben eisfrei

Manchmal sind Spartipps auch ungewöhnlich. Helfen können sie trotzdem, wie ein Beispiel zeigt.

Die Serie der Redaktion mit praktischen Spartipps kommt gut an. Das zeigt nicht nur der Zuspruch vieler Leser. Es sind auch immer wieder neue Tipps, die die Redaktion erreichen.

Ein Kollege berichtete jüngst, dass er bei Eis und Schnee gerne auf Chemie verzichtet, um morgens die Scheiben seines Wagens frei zu bekommen. Auf Eiskratzen – angeblich geht es zur Not auch mit einer EC-Karte oder einer CD-Hülle – hat er wenig Lust. Statt eines teuren Sprays benutzt er lieber ein Zauberwasser.

Gurkenwasser kommt in den Zerstäuber

Er verwendet den Sud, in dem eigentlich Gewürzgurken schwimmen. Will heißen: Wenn alle Gurken aus dem Glas gefischt und verdrückt sind, wird das übrige Wasser durch ein Sieb gelassen. Die Flüssigkeit kommt dann in einen Zerstäuber, mit dem auf die Autoscheibe gesprüht wird. Ob das Mittel tatsächlich funktioniert?

In Niederbayern soll vor zwei Jahren Gurkenwasser eines Unternehmens als Sole-Ersatz im Winterdienst erfolgreich verwendet worden sein. Der Kollege schwört auf seinen Eisfrei-Sud. Eine Frage bleibt allerdings offen: Wie viele volle Gurkengläser braucht es, um gut durch den Winter zu kommen?

