Ein Zusammenschluss für die Zukunft der Stauden

Plus ILE Stauden heißt die neu gegründete Arbeitsgemeinschaft mehrerer Kommunen. Welche Ziele damit erreicht werden sollen.

Um die künftige Entwicklung der Stauden voranzutreiben, haben 13 Kommunen aus der Staudenregion einen besonderen Schritt gewagt: Sie gründeten einen interkommunalen Zusammenschluss namens ILE Stauden (integrierte ländliche Entwicklung). Sie werden dabei vom Amt für ländliche Entwicklung aus Krumbach fachlich unterstützt.

Während einer kleinen Feierstunde in der Schulaula in Langenneufnach unterzeichneten deren Bürgermeister den Kooperationsvertrag. Die Mitglieder der ILE Stauden sind die Städte Bobingen und Schwabmünchen sowie die Gemeinden Ettringen, Fischach, Gessertshausen, Großaitingen, Langenneufnach, Markt Wald, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten, Ustersbach und Walkershofen. Zum Vorsitzenden der ILE wurde Gerald Eichinger, Bürgermeister von Langenneufnach, ernannt.