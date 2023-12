Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Einblick bei Amazon: Das Christkind kommt mit Elektro-Antrieb

Plus Bis 2040 will Amazon komplett auf E-Autos umsteigen. In der Region gibt es rund 50 der Fahrzeuge für die Paketauslieferung. Unterwegs mit einem davon.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Zwischen 10.30 und 13 Uhr starten vom Amazon-Verteilzentrum "DBY2" Gersthofen aus hunderte Lieferfahrzeuge, die den Kundinnen und Kunden in der Region auf täglich bis zu 220 Routen ihre Pakete zustellen. So kann es schon einmal passieren, dass gegen Mittag an der Tankstelle in Gersthofen Nord beinahe alle Zapfsäulen mit Amazon-Fahrzeugen belegt sind. Ihre Route ohne einen Stopp bei der Tankstelle beginnen die Fahrer im neuen elektronischen Lieferfahrzeug, das eigens für das Unternehmen konzipiert wurde: dem Rivian.

Das Amazon-Verteilzentrum in Gersthofen. Foto: Jana Korczikowski

Einer, der elektrisch fährt, ist Daniel Nehmet. Der 35-jährige gebürtige Ungar ist Lieferpartner von Amazon und betreibt seine Firma in Holzkirchen bei München gemeinsam mit einem Geschäftspartner. Seit 2020 fährt die Firma für den Versandriesen. Wenn Nehmet nicht im Büro ist, sitzt er selbst hinterm Steuer. Den Rivian habe er bereits getestet, heute sei aber seine erste Liefertour mit dem speziell für Paketauslieferung konzipierten E-Fahrzeug. Seit diesem Jahr ist Amazon mit 300 Exemplaren auf Deutschlands Straßen im Einsatz. Mit 360-Grad-Kamera, Spurhalteassistent und vielen Funktion mehr habe das Fahrzeug alles, was ein modernes Auto braucht, sagt Nehmet.

