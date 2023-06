Landkreis Augsburg

18:06 Uhr

Einbürgerung im Landkreis: Warum wollen Menschen zu Deutschen werden?

Der Gablinger Pfarrer Victor Roger Nikou Fils aus Kamerun ist schon viel herumgekommen - hier fühlt er sich jedoch am wohlsten.

Plus Bei der Einbürgerungsfeier im Landratsamt Augsburg wurden Menschen begrüßt, die die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben - aus unterschiedlichen Gründen.

Von Anna Mohl Artikel anhören Shape

Es sind Menschen aus aller Welt, die an diesem Abend im Landratsamt versammelt sind. Sie haben sich schick gemacht, erwartungsvoll blicken sie nach vorn. Es ist ein großer Tag: Offiziell werden sie vom Landratsamt Augsburg beziehungsweise von Landrat Martin Sailer willkommen geheißen. Denn sie alle haben in den vergangenen vier Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.

Diana Al-Auty war zwölf Jahre alt, als sie aus dem Irak nach Deutschland kam, ihre kleine Schwester Maram Al-Auty erst zweieinhalb. "Wir wollten Freiheit. Das Land, in dem wir geboren wurden, das war nicht unsere Heimat. Wir wollten rausgehen, ohne Angst zu haben, und unsere Stimme erheben können, um etwas zu sagen", erinnert sich Diana Al-Auty. Ihre Mutter Nadina Al-Auty flüchtete 2012 als Erste, ihre Reise führte sie über mehrere Länder. Am Ende landete sie in Deutschland und konnte 2013 ihre Familie nachholen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen