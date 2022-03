Eine besondere Firma bietet Sexpuppen aus dem Augsburger Land

Ein 38-Jähriger verkauft im Süden des Augsburger Lands Sexpuppen. Wer zu seinen Kunden gehört und warum das Geschäft in Corona-Zeiten besonders gut läuft.

Wer die Halle in dem Gewerbegebiet im südlichen Landkreis betritt, der ahnt nicht, was sich darin verbirgt. Sven Richter führt den Besucher durch eine große Halle, in der Scheinwerfer, Lautsprecher und andere Utensilien für Veranstaltungen lagern, zu einem kleinen Raum. Dort sind etwa 15 lebensgroße Sexpuppen in verschiedenen Formen und Farben zu sehen, die überraschend echt wirken. Es ist der "Showroom" der Firma Real Doll Shop, die diese Puppen vertreibt.

Kein Schild weist von außen auf die Sexpuppen hin, und das hat seinen Grund: "Ich möchte nicht, dass Leute kommen, um zu gaffen. Das ist kein Ladengeschäft, sondern ein Showroom. Wer sich für unsere Produkte interessiert, der kann über unsere Website einen Termin ausmachen und gerne vorbeikommen", sagt Sven Richter, der Inhaber des Unternehmens, das nach seinen Angaben das einzige dieser Art in Bayern ist. Deshalb will er auch die Adresse nicht publik machen – Diskretion ist offenbar wichtig in diesem Metier.

Auch ein Rettungsdienst übt mit Sexpuppen aus dem Landkreis Augsburg

"Die meisten kaufen direkt in unserem Online-Shop ein, aber es gibt auch welche, die sich ihre Traumfrau vor Ort anschauen möchten", sagt Sven Richter. Etwa zehn Kunden würden im Monat vorbeischauen: "Wir haben Leute hier, die extrem schüchtern sind, und andere, die da ganz offen damit umgehen", berichtet der 38-Jährige. Er begleitet die Kunden in den Showroom und berät sie dort. "Das dauert zwischen zehn Minuten und zwei Stunden. Wichtig ist mir, dass immer nur ein Kunde da ist."

Meist sind es Männer, aber auch Paare aus dem Swinger-Bereich gehören zu seinen Kunden. Was das Alter und die Herkunft angeht, sei alles vertreten: "Wir haben junge Männer, aber auch ein 94-Jähriger war schon bei uns", berichtet Richter. Auch Dominas oder Bordell-Besitzer interessieren sich für seine Puppen. Sogar ein Rettungsdienst habe schon bei ihm eingekauft, weil die Puppen so echt wirken und die Mitarbeiter sie deshalb für Übungen hernehmen.

Im Inneren der Puppen ist ein Metallskelett, sodass die Gelenke beweglich sind. Die äußere Hülle besteht aus "thermoplastischem Elastomer". Dieser Kunststoff soll dafür sorgen, dass man das Gefühl hat, einen echten Menschen anzufassen. Eine solch aufwendige Konstruktion ist nicht ganz billig – die Preise für die meisten seiner Sexpuppen liegen zwischen 1200 und 1500 Euro, berichtet Sven Richter. "Das ist nicht vergleichbar mit den aufblasbaren Puppen, die man für wenig Geld kaufen kann. Die Haptik und das Gefühl mit einer solchen Puppe ist komplett anders", sagt der 38-Jährige.

Das Geschäft mit den Sexpuppen läuft für Sven Richter gut

Eigentlich kommt Sven Richter aus der Veranstaltungsbranche. Nachdem das Geschäft in diesem Bereich wegen der Pandemie fast zum Erliegen gekommen ist, hat er sich nach einem anderen Betätigungsfeld umgeschaut. "Wir waren schon vorher in diesem Metier unterwegs und haben die Veranstaltungstechnik für Bordelle und Swingerclubs geliefert. Dort habe ich dann gesehen, welches Potenzial in der Sexbranche steckt." Zwischen fünf und 50 Puppen hat er in der Pandemiezeit verkauft – im Monat. Im Moment ist die Nachfrage etwas rückläufig: "Das hat sicher mit der Ukrainekrise zu tun. Die Leute halten einfach ihr Geld zurück." Die Puppen stammen aus China, und so machen dem 38-Jährigen derzeit auch hohe Frachtkosten durch gestiegene Energiepreise zu schaffen: "Aber das Geschäft läuft noch immer gut, ich kann mich nicht beschweren."

Probleme mit dem Verkauf von Sexartikeln hat der 38-Jährige nicht. "So was wird in unserer Gesellschaft halt immer noch in die Schmuddelecke geschoben. Dabei ist Sex für die Menschen ein Riesenthema: Jeder macht es, aber keiner will darüber sprechen." Sven Richter ist davon überzeugt, vielen seiner Kunden etwas Gutes zu tun: "Ich mache ja nichts Verwerfliches. Für viele Männer, die aus den unterschiedlichsten Gründen keine Partnerin finden, sind solche Sexpuppen die Möglichkeit, ihre Triebe auszuleben."