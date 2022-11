Eine fotografische Zeitreise in die kleinbäuerliche Welt

Die Gewinner des Leser-Wettbewerbs bekamen bei einem Workshop mit Marcus Merk viele Tipps. Im Staudenhaus durften sie verborgene Winkel entdecken.

Welche Belichtungszeit bei welchem Motiv? Wie lässt sich Blitzlicht indirekt nutzen? Wie wird ein Bild am besten aufgebaut? Antworten rund ums Thema Fotografie gab es von Fotograf Marcus Merk bei einem Workshop, zu dem die Gewinner des Leserbilder-Wettbewerbs eingeladen waren.

Im vergangenen Jahr hatten ambitionierte Leser und Leserinnen ihre Heimat in hunderten Bildern festgehalten. Sie zeigten stimmungsvoll in Szene gesetzte Landschaften, Menschen in der Natur oder auch Tiere hautnah.

Richtig in Szene gesetzt kann auch ein alter Türgriff mit dem handwerklich gearbeiteten Türblatt spannend wirken. Foto: Herbert Böck

Die Bandbreite der Motive war enorm und hätte einen ganzen Bildband gefüllt. Alle Fotografien hatten eines gemein: Sie haben gezeigt, wie schön es in der Heimat sein kann. Die Leserbilder waren deshalb auch eine Liebeserklärung an einen Landkreis, der in seiner Vielfalt immer wieder neue fotografische Reize bietet.

Am Ende durften alle Leser entscheiden

Aus allen Bildern wählte eine kleine Jury der Redaktion Monat für Monat gelungene Aufnahmen aus. Sie wurden dann auf Sonderseiten veröffentlicht. Zum Abschluss wurden aus den jeweiligen Monatssiegern drei Motive für die Endrunde ausgewählt. Dann entschieden alle Leser in einer Online-Abstimmung, wer es auf den Kalender schafft.

Was sich wohl hinter dem Fenster noch alles verbirgt: Gesehen von Herbert Böck. Foto: Herbert Böck

Die besten Bilder wurden auf Postkarten gedruckt. Mit einem besonderen Aufsteller entstand ein Kalender mit Herz, der im gesamten Landkreis verkauft wurde. Als Reinerlös kamen rund 700 Euro zusammen, die direkt an die Kartei der Not gingen. Mit dem Geld werden schnell und unbürokratisch Menschen in der Region unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind.

Wie Aufnahmen gelingen

Beim Fotoworkshop mit Fotograf Marcus Merk im Naturparkhaus wurden die Gewinnerbilder gezeigt und besprochen. Wie Aufnahmen von Landschaften oder besonders auch von Menschen gelingen, war anschließend Thema. Nach der Theorie wurde es praktisch: Die Teilnehmer durften sich mit ihren Kameras im Staudenhaus versuchen. Dort galt es Lichtstimmungen genauso wie besondere Strukturen zu erkennen und in Bildern festzuhalten.

Praktische Arbeit im Staudenhaus

Das Staudenhaus stand ursprünglich einige Kilometer südlich in Döpshofen und war mit einem Strohdach gedeckt. Eigentlich sollte es das Schicksal ereilen wie viele andere alte Gemäuer. Es sollte abgerissen werden. Doch zwei Experten setzten sich für den Erhalt des letzten Gebäudes dieser Art ein:

Die Symmetrie im Schlafzimmer des Staudenhauses ist Herbert Böck aufgefallen. Foto: Herbert Böck

der damalige Kreisheimatpfleger Professor Hermann Endrös und Bezirksheimatpfleger Prof. Hans Frei. Auch Horst Gutmann kämpfte für den Erhalt der kleinbäuerlichen Sölde. Das Gebäude wurde schließlich Stein für Stein abgetragen und an anderer Stelle an der Schwarzach wieder aufgebaut. Heute ist es ein Museum und zeigt seinen Besuchern, wie die Lebenswelt seiner ehemaligen Bewohner aussah.

Wer gelungene Bilder anderen Lesern zeigen will: Aktuelle läuft noch der Wettbewerb, der eine Plattform für alle ambitionierten Fotografen im Augsburger Land sein soll. Aktuelle Motive können an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de geschickt werden.